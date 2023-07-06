Четверг, 6 Июля 2023 14:56

АрмИнфо. В Армении продолжают регистрировать случаи заражения корью, но темпы распространения невысокие. Об этом 6 июля в ходе брифинга после заседания правительства заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. В этом ключе она сообщила, что за последнюю неделю было зарегистрировано 13 случаев.

При этом, министр рассказал, что на данном этапе идет массовый процесс вакцинации медработников, риск заражения у которых более высокий. <В течение одного-двух месяцев при надлежащем уровне вакцинации мы сможем справиться с корью>, - подчеркнула Аванесян.

Однако она обратила внимание на то, что из-за напряженной ситуации с корью в регионе в Армении продолжают регистрировать <привозные> случаи распространения болезни.

Напомним, что в Армении в общей сложности зарегистрировано чуть менее 300 случаев заражения корью.