Четверг, 6 Июля 2023 14:25

АрмИнфо. Сегодня проблема заключается в том, что Азербайджан в любой момент может внести в повестку переговоров любой вопрос. Об этом 6 июля в ходе видемоста Ереван-Степанакерт заявил государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян.

По его словам, арцахская сторона никогда не отказывала в проведении контактов с азербайджанской стороной. Но Баку постоянно вносит в повестку новые вопросы, начиная от расформирования Армии обороны и заканчивая расформированием органов власти Нагорного Карабаха. <Завтра они могут заявить, что арцахцы используют слишком много воды>, - заметил государственный министр, добавив, что Баку должен отказаться от подобной политики, отказаться от попыток довести жителей Арцаха до голодной смерти, не препятствовать проведению сельскохозяйственных работ, разблокировать дороги, и лишь после этого начать диалог между Баку и Степанакертом. Государственный министр заметил, что неправильно связывать дорогу, связывающую Арцах с Арменией, как гуманитарную коммуникацию. <Это гарантированная дорога, которая связывает Арцах с внешним миром, по поводу которой имеется трехсторонняя договоренность лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года. Азербайджан своими действиями постоянно пытается снизить содержание этой дороги, вначале с 12 декабря прошлого года разрешив осуществлять перевозки исключительно в гуманитарных целях, а с 15 июня прекратив и эту возможность>, - подчеркнул Гурген Нерсисян.

В свою очередь, Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян подчеркнул, что звучащие порой со стороны различных политических сил Армении заявления, в том числе, и со стороны правящей силы в лице партии <Гражданский договор> о признании Арцаха в составе Азербайджана, являются препятствием в процессе переговоров. Даже международные партнеры указывают на эти заявления. <В этом контексте было бы целесообразно, если бы представители общественного сектора Армении воздерживались от подобных заявлений, поскольку они наносят ущерб интересам 120 тысяч жителей республики>, - отметил Омбудсмен Арцаха, призвав власти Армении воздерживаться от заявлений, которые не соответствуют интересам народа Арцаха, ставя под сомнение право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. <Становится очевидным тот факт, что подобного рода утверждения сопоставимо с правом народа Арцаха на жизнь>, - подчеркнул Защитник прав человека. Он добавил, что делается все для того, чтобы привлечь внимание международного сообщества к катастрофической ситуации в Арцахе, и очень важно, чтобы общественность Армении правильно оценивала имеющиеся угрозы и серьезность складывающейся ситуации в Нагорном Карабахе.