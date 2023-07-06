Четверг, 6 Июля 2023 13:11

АрмИнфо. Посол России в Армении Сергей Копыркин принял участие в церемонии передачи Правительству Армении функции управления реализацией программы Всемирной продовольственной программы (ВПП) по устойчивому школьному питанию.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, в приветственном слове он отметил, что проект нацелен на комплексный позитивный эффект продвижения здорового рациона у школьников, повышению общего уровня образования и, как следствие, конкурентоспособности молодёжи на рынке труда. Эта инициатива помогает создавать необходимые условия и перспективы для самореализации граждан и представляет дополнительные возможности для раскрытия потенциала регионов Республики.

В мероприятии приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Жанна Андреасян, заместитель директора Департамента международных финансовых отношений Министерства Финансов Российской Федерации Д.В.Кириллова, постоянный координатор ООН в Армении Н.Скотт, президент Института отраслевого питания Российской Федерации В.В.Чернигов, официальный представитель и Директор ВПП ООН в Армении Н.Скау.

Совместно с ВПП Россия осуществляет серию таких проектов в разных регионах мира на общую сумму более 130 млн долл. США. Ключевым подрядчиком с российской стороны выступает автономная некоммерческая организация <Институт отраслевого питания>, доказавшая свой высокий уровень компетентности и эффективности при выполнении проектных задач.

В Армении проект реализуется уже 13 лет (с 2010 г.) при экспертном содействии и финансировании со стороны Российской Федерации. Его бюджет составляет более 40 млн. долл США.