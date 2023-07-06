Четверг, 6 Июля 2023 12:32

АрмИнфо. О ситуации в Арцахе в еженедельном режиме информируются международные правовые институты. Об этом 6 июля в ходе видеомоста Ереван-Степанакерт заявил представитель Армнии в международных правовых структурах Егише Киракосян.

Выразив надежду на то, что международный суд в Гааге не будет тянуть с решением по Лачинскому коридору, блокированного Азербайджаном, Киракосян напомнил, что еще в середине мая Ереван представил в суд второе обращение, попросив международную судебную инстанцию конкретизировать применение временных мер по причине действий со стороны официального Баку. Армянская сторона, как заметил Киракосян, представила в суд дополнительные аргументы и доказательства. <Вплоть до прошлой недели армянская сторона продолжала переписку с судом. Теперь надеемся, что решение не заставит себя долго ждать, учитывая, что с момента второго обращения прошло уже почти два месяца>, - подчеркнул Киракосян, добавив в то же время, что даже после февральского решения суда ООН, обязавшего Азербайджан восстановить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору, ситуация на месте не улучшилась, а еще больше обострилась. <Аербайджанская сторона разместила контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре, затем поставила бетонные ограждения>, - напомнил представитель РА.

Он подчеркнул, что уровень армянофобии и ксенофобии в Азербайджане достиг беспрецедентных масштабов, и уже носят институциональный характер.