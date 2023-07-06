Четверг, 6 Июля 2023 12:31

АрмИнфо. В переговорах между главами МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне прогресс был не неощутимым, заявил 6 июля на заседании кабмина премьер-министр Армении Никол Пашинян.

<В скором времени в Брюсселе намечена моя встреча с президентом Азербайджана при посредничестве главы Евросовета. К сожалению, текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию. Надеюсь, в ходе предстоящей встречи сделать более предметным прогресс, достигнутый в Вашингтоне. Все вопросы должны быть решены дипломатическим путем>, - отметил он.

Как указал премьер, мирная повестка дня не имеет альтернативы, права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха должны регулироваться при помощи международных механизмов диалога Баку-Степанакерт, а между Арменией Азербайджаном должен быть подписан мирный договор.