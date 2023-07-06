Четверг, 6 Июля 2023 12:28

АрмИнфо. Ереван ни устно, ни письменно не брал на себя обязательство по открытию коридора через свою территорию, 6 июля на заседании кабмина страны в очередной раз заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян указал, что Баку продолжает обвинять Ереван в невыполнении каких-то договоренностей об обеспечении транспортных коммуникаций по своей территории, <делая при этом какие-то двусмысленные коридорные комментарии>. <Приходится повторять, что Армения когда-либо, ни устно, ни письменно не брала на себя коридорных обязательства, и никогда не примет таких трактовок>, - подчеркнул Пашинян. По его словам, каждый в этом может удостовериться, прочитав трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.

Как напомнил премьер, Армения не раз заявляла, что готова к разблокировке региональных коммуникаций при сохранении принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности. Уже давно в официальный оборот запущен проект постановления правительства об открытии трех КПП на границе с Азербайджаном. <Это постановление не принимается из-за деструктивного подхода Азербайджана, который даже не начинал аналогичного процесса, поскольку до сих пор не отказался от 30-летней политики блокады Армении>, - сказал Пашинян.

Азербайджан также продолжает обвинять армянскую сторону в минировании территорий, хотя, отметил глава кабмина. Он напомнил, что Международный суд ООН решением 22 февраля опроверг эти обвинения. Помимо этого, Армения, с целью проявления искрености и решимости своих намерений по урегулированию отношений, в прошлом передала Азербайджану карты минных полей всех территорий, находящихся под азербайджанским контролем. При помощи этих карт Азербайджан проводит масштабные работы по разминированию. Между тем, Баку не принял никаких ответных мер по налаживанию отношений с Арменией и продолжает удерживать армянских пленных, превращая их в объект политического торга, сказал Никол Пашинян.