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АрмИнфо. Ереван ни устно, ни письменно не брал на себя обязательство по открытию коридора через свою территорию, 6 июля на заседании кабмина страны в очередной раз заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Пашинян указал, что Баку продолжает обвинять Ереван в невыполнении каких-то договоренностей об обеспечении транспортных коммуникаций по своей территории, <делая при этом какие-то двусмысленные коридорные комментарии>. <Приходится повторять, что Армения когда-либо, ни устно, ни письменно не брала на себя коридорных обязательства, и никогда не примет таких трактовок>, - подчеркнул Пашинян. По его словам, каждый в этом может удостовериться, прочитав трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.
Как напомнил премьер, Армения не раз заявляла, что готова к разблокировке региональных коммуникаций при сохранении принципов суверенитета, юрисдикции и взаимности. Уже давно в официальный оборот запущен проект постановления правительства об открытии трех КПП на границе с Азербайджаном. <Это постановление не принимается из-за деструктивного подхода Азербайджана, который даже не начинал аналогичного процесса, поскольку до сих пор не отказался от 30-летней политики блокады Армении>, - сказал Пашинян.
Азербайджан также продолжает обвинять армянскую сторону в минировании территорий, хотя, отметил глава кабмина. Он напомнил, что Международный суд ООН решением 22 февраля опроверг эти обвинения. Помимо этого, Армения, с целью проявления искрености и решимости своих намерений по урегулированию отношений, в прошлом передала Азербайджану карты минных полей всех территорий, находящихся под азербайджанским контролем. При помощи этих карт Азербайджан проводит масштабные работы по разминированию. Между тем, Баку не принял никаких ответных мер по налаживанию отношений с Арменией и продолжает удерживать армянских пленных, превращая их в объект политического торга, сказал Никол Пашинян.
|Квин: США не предопределяют исход переговоров о будущем Нагорного Карабаха, а содействуют достижению соглашения, которое обеспечит основу для мира
|Российский посредник МГ ОБСЕ посетит регион
|Омбудсмен Армении передала сведения о похищенных Азербайджаном армянских военнослужащих международным структурам
|Захарова вновь призвала Баку разблокировать Лачинский коридор и признала ухудшение гумситуации в регионе
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|Захарова: У России давно нет иллюзий относительно способности Франции, внести позитивный вклад в решение сложных проблем Нагорного Карабаха
|Госминистр: завтра азербайджанцы могут заявить, что арцахцы используют слишком много воды
|Глава МИД Арцаха: на странах-сопредседателях МГ ОБСЕ лежит прямая ответственность за развитие ситуации в Нагорном Карабахе
|Сергей Копыркин принял участие в церемонии передачи Правительству Армении функции управления реализацией программы ВПП по устойчивому школьному питанию
|Егише Киракосян: надеемся, что Международный суд ООН не будет тянуть с решением по Лачинскому коридору
|Пашинян анонсировал свою скорую встречу с Алиевым
|У Армении пять новых генералов - соответствующие указы подписал Ваагн Хачатурян
|Армения никогда ни устно, ни письменно не брала на себя коридорных обязательства - Пашинян
|Секретарь Совбеза Армении проводит встречи в Вашингтоне
|Азербайджан на самом высоком уровне осуществляет армянофобскую политику - Омбудсмен Армении
|Пашинян ответил Алиеву
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|Степанакерт послу США: Умиротворение агрессора воспринимается им в качестве поощрения его деструктивной политики
|Экс-спикер НС РА: Пашинян обязан согласиться на предложение Осканяна, момент истины наступил
|Ереван отреагировал на очередные беспочвенные выпады Алиева в адрес Армении
|Президент Tуркменистана принял участие в совете глав государств-членов ШОС
|Аветик Чалабян: страсти вокруг инициативы <Айякве> продолжают накаляться
|Абдоллахиян: Иран всегда был против изменения границ в регионе
|Маршал Сената Польши: мы заинтересованы в установлении мира в регионе, уважая намерения и права конфликтующих сторон
|Депутат НС РА: переговоры между Арменией и Азербайджаном ведутся не о мире, а о мирной капитуляции Армении
|Араик Арутюнян провел совещание по вопросам безопасности и гуманитарным вызовам
|Армения, Греция и Кипр подписал годовой план сотрудничества в оборонной сфере
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Читайте Конституцию РА: во многих случаях у граждан возникают трудности именно из-за незнания своих прав - Пашинян поздравил граждан с Днем Конституции
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|В Екатеринбурге состоялась встреча генпрокуроров Армении и России
|Во Франции и Армении покажут танцевальное представление <Цвет граната>, приуроченное 100- летию Сергея Параджанова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы
|Посол Ирана уверен в укреплении армяно-иранского сотрудничества
|Спикер: Армения ожидает от международных партнеров применения санкций против Азербайджана
|Ален Симонян представил ситуацию на границах Армении и в Нагорном Карабахе в ходе встречи со спикером Сейма Польши
|Представитель Армении по международным правовым вопросам прокомментировал постановочный судебный процесс над армянскими военнопленными
|Глава МИД Армении и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Армения и Италия обсудили возможности расширения сотрудничества в культурной сфере
|Армения и Литва отмечают важность взаимных визитов на высоком уровне и продвижение многопланового сотрудничества
|Мгер Григорян и Аббас Бадахшан Зохури обсудили повестку армяно-иранских отношений
|Делегация МИД Индии отдала дань уважения памяти жертвам Геноцида армян
|Эксперт: Когда <мировое сообщество> предлагает арцахским армянам <найти общий язык> с диктатурой, где ненависть к армянам является государственной политикой - это цинизм и лицемерие
|Экс-министр ИД: необходима новая переговорная группа, которая изменит логику переговоров по Арцаху
|На армяно-грузинской границе произошло землетрясение
|Депутат НС РА: сейчас как никогда ранее необходимо сосредоточить внимание на событиях в Нагорном Карабахе
|США являются постоянным партнером Армении, способствуя экономическому росту - четвертый президент РА
|Ереван высоко ценит позицию США в поддержке территориальной целостности, суверенитета и демократии РА - Пашинян
|Ереван: Азербайджан вместо диалога о правах и безопасности населения Нагорного Карабаха, ведет агрессивную пропаганду этнических чисток
|В одном из гаражей Еревана произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек
|Посол США высказалась по поводу деятельности МГ ОБСЕ, и взаимодействия с РФ и Ираном по установлению мира в регионе
|Армения вернулась с международного песенного конкурса Radiаnt Ray of music с двумя призовыми местами
|Квин: В США воодушевлены последними обсуждениями между Армений и Турцией
|Глава комиссии НС Армении избран зампредом комиссии ПА ОБСЕ
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
|Вражеские силы продолжают готовить информационную почву для новой агрессии в Арцахе
|Симонян: Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям и будет и впредь делать все возможное для безопасности и мира в регионе
|Президент Армении и делегация Ассамблеи обсудили вызовы и угрозы, стоящие перед страной
|Сертификат о сейсмическом микрорайонировании города Аркадаг как знак глубокого признания армяно-туркменской дружбы
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|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
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