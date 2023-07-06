Четверг, 6 Июля 2023 11:53

АрмИнфо. Зампред Республикнсской парти Армении Армен Ашотян - политзаключенный, потому что его арест - следствие его политической, оппозиционной деятельности. Об этом заявил геноцидовед Сурен Манукян.

<Сегодня, День Конституции РА, ознаменуется для меня тем, что Армен Ашотян, мой друг и один из уникальных классических политиков сегодняшней Армении, находится в заключении.

И я уверен, что Армен - политзаключенный, потому что его арест - следствие его политической, оппозиционной деятельности>, - отметил Манукян.

При этом он выразил убеждение, что после революции Ашотян мог выступать в лучших университетах мира, это определенно позволяли его знания и биография.

<Не буду кривить душой, я сам несколько раз советовал ему воспользоваться случаем и поехать учиться в США, но он предпочел остаться и бороться.

Нравится вам его манера ведения борьбы или нет - дело вашего вкуса, но никто не может обвинить его в предательстве своих принципов, выполнении заданий или равнодушии. Уверен, что это только закалит Армена и сделает его сильнее>, - подытожил Манукян.

Напомним, что заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян 15 июня днем был задержан на 24 часа. Затем, Антикоррупционный суд РА постановил арестовать его сроком на два месяца.

Отметим, что Ашотяна и бывшего ректора Ереванского медицинского университета им. М. Гераци Микаэла Нариманяна обвиняют в хищении имущества, принадлежащего вузу, на сумму почти в 100 тыс долларов. Им инкриминируют приобретение по завышенным ценам коттеджей гостиничного комплекса "Цовасар" в период, когда зампред РПА возглавлял совет попечителей вуза. В отношении политика в ноябре 2022 г. была избрана подписка о невыезде. В этой связи, как отметил адвокат, основанием для задержания послужило якобы нарушение Ашотяном подписки о невыезде. Более того, продолжил адвокат, обвинение политику будет дополнено.