Четверг, 6 Июля 2023 11:39

АрмИнфо. Сожалею, что посол США в Армении игнорирует самое важное коллективное право народа Арцаха на самоопределение и, кажется, не в курсе или не интересуется политикой этнических чисток Азербайджана. Так советник президента НКР, бывший госминистра Арцаха Артак Бегларян в своем Facebook прокомментировал заявления посла США в Армении о том, могут быть защищены в составе Азербайджана. Очевидно, продолжил он, что никакая безопасность или права не могут быть гарантированы при диктаторском подчинении Азербайджану, и подобные ошибочные заявления лишь поощряют дальнейшие преступления.

<С Днем независимости США, госпожа посол. В этот символический день позвольте мне набраться храбрости и спросить вас, почему американцам не удалось обрести безопасность и права под британским колониальным гнетом, несмотря на то, что у них было общее этническое и религиозное происхождение, и они не были коренными жителями Соединенных Штатов, в отличие от народа Арцаха? Учитывая историю США, ценности и акцент на свободах и правах, кажется естественным, что эта страна должна содействовать борьбе народа Арцаха за реализацию своих свобод и прав на родной земле. Британия была не хуже Азербайджана, а американцы не были лучше арцахцев>, - резюмировал Бегларян.

Отметим, что ранее посол США в РА Кристина Квин выразила убеждение, что народ Арцаха сможет жить в безопасности в составе Азербайджана. Об этом она заявила в ответ на вопрос, возможно ли физическое проживание арцахцев в составе АР на фоне продолжающейся азербайджанской агрессии и ненавистной риторики.