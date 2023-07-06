Четверг, 6 Июля 2023 11:38

АрмИнфо. На фоне продолжающейся политики захвата территорий и этнической чистки, проводимой Азербайджаном в отношении народа Арцаха с очевидным геноциальным намерением, непрекращающейся бесчеловечной блокады, повторяющихся актов насилия и агрессии, нарастающего разжигания ненависти и воинственной риторики, подобного рода высказывания напоминают политику умиротворения агрессора. Об этом говорится в заявлении МИД НКР в связи с заявлениями посла США в Республике Армения, озвученными в интервью Общественной телекомпании Армении 3 июля 2023 года относительно перспектив урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

<Как показывает исторический опыт, умиротворение агрессора воспринимается им в качестве поощрения его деструктивной политики, что ведет лишь к дальнейшему насилию и новым человеческим страданиям. Вновь подчеркиваем, что поиск путей справедливого, сбалансированного и достойного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта не должен ограничиваться искусственными рамками, а должен основываться на нормах и принципах международного права, включая равноправие и самоопределение народов, закрепленное в Уставе ООН. В новейшей истории и международной практике есть примеры решения подобных сложных и затяжных конфликтов, основанного на уважении волеизъявления народа>, - подчеркнули в МИД Арцаха.

Признавая важную многолетнюю посредническую роль, которую США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ играли и продолжают играть в мирном процессе по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта, в Степанакерте отметили, что считают, что подходы посредников не должны предрешать исход переговоров. <Убеждены, что урегулирование столь сложного и затяжного конфликта как азербайджано-карабахский, может быть успешным, если все стороны конфликта и посредники проявят гибкость, креативность, конструктивность с полным осознанием своей ответственности и будут руководствоваться как нормами международного права, так и универсальными ценностями, такими как справедливость, достоинство и свобода. Считаем, что неизменная приверженность этим принципам, а также использование накопленного посреднического опыта сопредседательства Минской группы ОБСЕ будут способствовать достижению справедливого и всеобъемлющего урегулирования конфликта и установлению прочного и достойного мира в регионе>, - резюмировали в МИД НКР.

Отметим, что ранее посол США в РА Кристина Квин выразила убеждение, что народ Арцаха сможет жить в безопасности в составе Азербайджана. Об этом она заявила в ответ на вопрос, возможно ли физическое проживание арцахцев в составе АР на фоне продолжающейся азербайджанской агрессии и ненавистной риторики.