Четверг, 6 Июля 2023 11:32

АрмИнфо. Если премьер-министр РА Никол Пашинян действительно стремится к мирному разрешению ситуации, то ему следует согласиться с предложением бывшего министра иностранных дел РА Вардана Осканяна и воспользоваться его услугами. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший премьер- министр РА, экс- спикер Национального Собрания РА Хосров Арутюнян.

Напомним, что ранее экс-глава МИД РА Вардан Осканян предложил властям Армении наделить его соответствующими полномочиями по проведению переговоров по Арцаху с предоставлением ему группы дипломатов. При этом, Осканян в качестве предусловия выдвинул требование о том, чтобы премьер-министр РА в течение трех месяцев хранил полное молчание. <В течение этого периода времени я выведу арцахскую проблему на качественно новый уровень с сохранением интересов Армении и Арцаха>, - отмечал бывший глава внешнеполитического ведомства РА.

В этой связи, как подчеркнул Хосров Арутюнян, сегодня уже не секрет, что армянам Арцаха буквально угрожает угроза геноцида, и армяно-азербайджанские переговоры во всех возможных форматах и платформах не создают никаких гарантий физического существования арцахцев. <Не секрет и то, что переговоры не дали ощутимых результатов в нейтрализации внешних угроз Армении. При этом основной ресурс нейтрализации этих угроз сегодня по понятным причинам находится в основном в сфере дипломатии. Я также придерживаюсь мнения, и неоднократно высказывал это публично, что и сегодня еще есть возможности вернуться к переговорному процессу урегулирования карабахского конфликта, используя международное право и ранее достигнутые на его основе договоренности>, - отметил Арутюнян.

Он напомнил, что бывший министр иностранных дел РА Вардан Осканян недавно публично выразил готовность взять на себя полную ответственность за ведение переговорного процесса и, опираясь на нормы международного права, используя неопровержимые исторические факты предыдущего периода, изменить повестку армяно-азербайджанских переговоров и добиться прорыва в переговорном процессе. <Учитывая историческую важность ситуации, предложение Осканяна следует охарактеризовать как беспрецедентную политическую смелость политика, озабоченного будущим страны. Конечно, может возникнуть вопрос: можно ли доверить Осканяну такую ответственную миссию? Думаю, ответ более чем очевиден, если принять во внимание исключительную роль Осканяна в постлиссабонский период в трансформации конфликта из территориального спора между странами в вопрос признания права народа Арцаха на самоопределение и на этой основе в переосмыслении предмета конфликта международным сообществом. Нет сомнения, что Вардан Осканян является главным архитектором <мадридской> модели урегулирования конфликта. Эти достижения также свидетельствуют о его безоговорочном авторитете в международных кругах, как на Западе, так и в России. А репутация в таких ситуациях - серьезный политический капитал>, - подчеркнул экс-спикер НС.

Он добавил, что если Никол Пашинян действительно стремится к мирному разрешению ситуации, не пренебрегая интересами Армении, то ему следует согласиться на предложение Вардана Осканяна и воспользоваться его услугами. <Более того, такой подход никак нельзя воспринимать как недоверие к нынешнему дипломатическому корпусу и его руководителю. Это решение будет означать не что иное, как существенное и значимое дополнение к дипломатическим и переговорным возможностям МИД. Если предложение будет согласовано, то вопросы официальных назначений и подчиненности являются чисто техническими вопросами. Поэтому я считаю, что Пашинян обязан согласиться на предложение Осканяна. Момент истины действительно наступил>, - констатировал политик