Четверг, 6 Июля 2023 10:56

АрмИнфо. 4 июля 2023 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в 23-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшемся в формате видеоконференцсвязи.

Глава Туркменского государства приглашён на заседание в статусе почётного гостя, что является наглядным подтверждением неуклонно растущего авторитета Туркменистана на мировой арене, а также его инициативной позиции по актуальным темам эффективного партнёрства, как в двустороннем, так и многостороннем формате.

На встрече лидеров стран-участниц были подведены итоги деятельности Организации за прошедший год, определены ­приоритеты и основные направления её работы, обсуждены вопросы взаимодействия с другими государствами и международными структурами, а также наиболее актуальные проблемы региональной и глобальной повестки дня.

В текущем году председательство в Шанхайской организации сотрудничества осуществляет Республика Индия. Тема Саммита - «На пути к SECURE ШОС».

Во встрече приняли участие главы государств-членов ШОС. В качестве глав государств-наблюдателей при Организации приглашены ­Президенты Ирана, Беларуси и Монголии и в качестве почётного гостя – Президент Туркменистана. Также к заседанию подключились руководители двух постоянно действующих органов ШОС, также ряда международных и региональных структур.

Тепло поприветствовав собравшихся, глава Правительства Индии предоставил слово участникам Саммита.

Обращаясь к лидерам государств-участников, а также руководителям и членам делегаций, Президент Сердар Бердымухамедов выразил благодарность Премьер-министру Нарендре Моди за приглашение на это важное заседание в качестве почётного гостя.

Пользуясь возможностью, Глава Туркменистана сердечно поздравил Президента Касым-Жомарта Токаева с принятием Республикой Казахстан председательства в Шанхайской организации сотрудничества, пожелав больших успехов во всех начинаниях в ходе этой миссии дружественной страны в ШОС.

Также Президент Сердар Бердымухамедов, поздравив Президента Сейеда Эбрахима Раиси с принятием Исламской Республики Иран в члены Шанхайской организации сотрудничества и Президента Александра Лукашенко с принятием Решения о получении Республикой Беларусь статуса полноправного государства-члена ШОС, пожелал им больших успехов и достижений в рамках сотрудничества в формате.

Как отмечалось, участие в данном форуме рассматривается как знак высокого уважения к Туркменистану, его конструктивному внешнеполитическому курсу, свидетельство обоюдного понимания перспектив взаимовыгодного, многопланового партнёрства и готовности к их ­реализации.

Для нашей страны отношения с Организацией являются важной частью стратегии международного сотрудничества. Члены ШОС, страны-наблюдатели – давние традиционные партнёры Туркменистана, его соседи и друзья. В данном контексте подчёркивалось, что развитие диалога с ШОС рассматривается в органичной связи, как с поступательным ходом двустороннего сотрудничества, так и с общей направленностью своего участия в мировых и региональных процессах.

Как отмечалось, Туркменистан с большим уважением и интересом относится к инициативам ШОС в экономической, инвестиционной, транспортной, энергетической и других сферах, видит хорошие возможности своего участия в их реализации на взаимовыгодной и долгосрочной основе.

Подчёркивалось, что об успешности нашего экономического сотрудничества можно говорить лишь в условиях обеспечения прочного мира, стабильности и безопасности. ­Говоря о готовности Туркменистана к активному взаимодействию с ШОС в реализации этой важнейшей двуединой задачи, Глава государства предложил уделить внимание ряду конкретных направлений работы.

В числе первых было названо налаживание политико-дипломатического сотрудничества в сфере кибер- и биобезопасности.

Вторым значимым вектором совместной деятельности Президент Сердар Бердымухамедов определил формирование механизма логистической деятельности, нацеленной на создание новых и повышение эффективности существующих межконтинентальных и региональных транспортно-транзитных коридоров.

Третьим, не менее важным направлением было обозначено формирование условий для системного и долгосрочного сотрудничества в энергетической сфере посредством планирования совместных проектов по диверсификации поставок энергоносителей. В данной связи подчёркивалось, что речь идёт и о насыщении потребностей государств ШОС, и о перспективах выхода на внешние рынки.

Четвёртое, продолжил глава Туркменистана, учреждение платформы для эффективного партнёрства в сфере высоких технологий.

Пятым вектором была определена координация совместной работы в области изменения климата, охраны окружающей среды и экологии. В данном контексте, Президент Туркменистана предложил всем заинтересованным сторонам рассмотреть возможность участия в реализации инициативы Туркменистана о создании Регионального центра по технологиям, связанного с изменением климата.

В качестве первого шага на пути дос­тижения высказанных инициатив Глава государства отметил целесообразность проведения консультаций на уровне экспертов по каждому из вышеназванных направлений, что позволит лучше оценить имеющиеся возможности и потребности, выработать на этой основе модальности дальнейшей совместной работы.

Вместе с тем констатировалось, что подобный формат может быть в перспективе использован и по другим актуальным аспектам диалога по линии Туркменистан–ШОС, придавая ему системный характер, в том числе в таких сферах, как культура и гуманитарное сотрудничество, ­наука, образование, здравоохранение.

В продолжение Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что отношения с Шанхайской организацией сотрудничества наша страна рассматривает в стратегическом ключе. Такой подход обоснован исторически, вековыми духовными и культурными связями, которые укрепляют отношения между нашими народами и государствами.

В завершение своего выступления Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил твёрдую приверженность Туркменистана курсу на полноформатное взаи­модействие с ШОС, дав высокую оценку достигнутому уровню взаимопонимания, уважения, доверия и открытости.

Поблагодарив Президента Сердара Бердымухамедова за содержательное выступление, Премьер-министр Индии выразил убеждение, что углубление продуктивного партнёрства с Туркменистаном в рамках ШОС по широкому спектру призвано содействовать расширению регионального взаимодействия.

В ходе обмена мнениями по ключевым региональным и международным проблемам участники заседания выразили единодушное мнение о значимости углубления совместного сотрудничества между странами Организации на основе уважения к суверенитету, национальным ценностям и интересам друг друга.

По итогам Саммита были приняты Нью-Делийская декларация и ряд других документов.