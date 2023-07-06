Четверг, 6 Июля 2023 10:55

АрмИнфо. Страсти вокруг инициативы <Айякве> продолжают накаляться. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор инициативы, общественно- политический деятель Аветик Чалабян.

По его словам, официальные пропагандисты действующей власти, видя нарастающую волну <Айякве> и ее стремительное распространение по стране, вынуждены были вынуть из чулана последний довод слабых, от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева угрожая армянскому народу новой войной.

<Мы могли бы не обращать внимания на эту очередную провокацию, но она будет продолжаться, поэтому я хотел бы ответить всем туркам, которые пугают наш народ войной. Война в 2020 году началась не потому, что наш народ десятилетиями боролся за независимость Арцаха, а потому, что в этот период времени Арменией руководил премьер- министр РА Никол Пашинян, который провалил переговорный процесс, испортил отношения с нашими главными союзниками, уклонился от подготовки страны к испытанию, провалил военную мобилизацию, и после начала войны думал не о победе, а о том, как сдать Шуши. Собственно, об этом он дал признательные показания буквально недавно, на заседании комиссии Национального Собрания РА по расследованию обстоятельств войны, пытаясь свалить все неудачи и поражения на других>, - отметил Чалабян.

Он также заметил, что после подписания позорного соглашения от 9 ноября 2020 года, которое должно было остановить войну, она не прекращалась ни на минуту. За этот период было убито более 400 армянских солдат, Алиев взял Арцах в блокаду, вплотную подошел к Джермуку, Сисиану и Варденису, взял под прямой огонь Капан и продолжает предъявлять новые требования Армении и Арцаху, регулярно угрожая новой войной. <Очевидно, что единственный реальный способ противостоять аппетитам Алиева - это милитаризация нашей страны, формирование на этой основе новых дипломатических союзов, жесткое противодействие Алиеву на каждом шагу>, - подчеркнул координатор инициативы.

Чалабян также заметил, что после переизбрания Эрдогана и событий в России Алиев уже не скрывает, что готовится к новой агрессии против Армении и Арцаха, продолжая ужесточать свою риторику. Алиев торопится, прекрасно понимая, что его время уходит: добыча нефти в Азербайджане стремительно сокращается, в его собственной стране начинает подниматься волна недовольства произволом диктаторской власти, с каждым днем ухудшаются отношения с Ираном, армейское руководство затеяло свои игры с Турцией и Израилем, выходя из-под контроля. <Алиев прекрасно понимает, что правление Пашиняна - это его последний шанс подвергнуть Армению и Арцах окончательной капитуляции, и он пытается этим как можно быстрее воспользоваться, ведь уже в ближайшее время такого шанса может уже не быть. В этих условиях действующая власть, отчетливо понимая, что Алиев может пойти на новую авантюру и, тем самым, окончательно разоблачить свою бездарную политическую стезю, пытается с самого начала найти новых виновников войны вне себя. Если раньше это были " бывшие>, потом армия, <5-я колонна>, то теперь, когда <назначать виновных> уже некому, получается, что виновник войны - это <Айакве>>, инициативу проведения которой поддержали все фракции Национального Собрания Арцаха, многие общественные деятели, дипломаты. <Айакве>, которая представляет собой исключительно мирный, демократический процесс, лишь предлагает закрепить основные положения нашей Конституции в уголовном законодательстве, и действует в соответствии со строгими требованиями законодательства нашей страны и международного права, и никоим образом не может быть причиной войны, если сами власти страны не хотят спровоцировать такую новую войну. "Айякве" - это на самом деле прекрасная возможность за короткое время пообщаться с сотнями и тысячами наших сограждан, и я везде вижу новую надежду и решимость, которые пробуждает "Айякве" на восстановление подавленного достоинства, которое начинает восстанавливаться в нашем народе. Естественно, что для этого правительства, которое правит за счет страха и отчаяния, <Айакве> должно вызывать ужас, и они, не имея других аргументов, должны угрожать собственным избирателям новой войной. Я убежден, что эта угроза будет иметь только обратный результат: люди объединятся вокруг своей Родины, свободы и достоинства и своим голосом откроют новую страницу в истории нашей страны>, - написал Аветик Чалабян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание. Для сбора подписей определен 60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в ЦИК 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление Геноцида армян.