Четверг, 6 Июля 2023 10:54

АрмИнфо. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметил, что в отношениях между двумя странами складывается позитивная атмосфера, и преодолеваются некоторые недоразумения.

Встреча главы МИД Ирана и президента Азербайджана состоялась в среду на полях министерской встречи Движения неприсоединения в Баку.

"Исламская Республика Иран заявляет о своей готовности реализовать все достигнутые договоренности и считает, что две братские и соседние страны обладают доброй волей и способностью для преодоления сложных этапов и ситуаций", - сказал Амир Абдоллахиян, передает ИРНА.

Иранский министр коснулся позитивной динамики в развитии торгово-экономических связей между нашими странами, подчеркнул, что Азербайджан и Иран играют важную роль в развитии транспортного коридора Север-Юг. Амир Абдоллахиян также сообщил, что судебные и правоохранительные органы Ирана серьезнейшим образом расследуют акт, совершенный против посольства Азербайджана, министр выразил надежду на скорейшее возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране.

Алиев, в свою очередь, отметил, что Азербайджанская Республика не допустит, чтобы ее территория была использована в целях угроз против Ирана.

Он также отметил, что Азербайджанская Республика стремится к разблокировке транспортных коридоров в регионе и придерживается существования исторических маршрутов Ирана в регионе.

Меж тем, в ходе своего выступления на встрече Движения неприсоединения, касаясь ситуации на Украине и на Кавказе, он отметил, что Тегеран еще раз подчеркивает необходимость прекращения войны в этой стране и ее политического решения. <Мы считаем, что разрешить споры в регионе Южного Кавказа можно мирным путем>, - отметил он.

По словам министра, на встрече с президентом Ильхамом Алиевым он убедился в том, что азербайджанская сторона привержена выполнению трехстороннего заявления.

Амир Абдоллахиян добавил, что Азербайджан поддерживает открытие коммуникаций и транспортных путей, что отражено в трехстороннем заявлении. "Этот регион имеет большой транзитный потенциал. Иран поддерживает сотрудничество для реализации этой цели, потенциала", - заявил он.

Глава МИД отметил, что Иран всегда был против изменения границ в регионе. По его словам, основной целью должно быть продвижение справедливости и верховенства закона во всем мире.

Амир Абдоллахиян также отметил, что Иран осуждает сожжение Корана в Швеции и рост исламофобии в мире.