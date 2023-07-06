Четверг, 6 Июля 2023 10:53

АрмИнфо. Находящаяся в Польше парламентская делегация Армении, возглавляема председателем Национального Собрания РА Алленом Симоняном встретилась с Маршалом Сената Республики Польша Томашем Гродзким. Об этом сообщила пресс- служба НС РА.

В ходе встречи, говорится в сообщении, спикер НС отметил, что Армения заинтересована в дальнейшем расширении многогранного сотрудничества с Польшей. Он добавил, что в двусторонней повестке важна роль эффективных межпарламентских контактов. Председатель НС призвал к укреплению взаимодействия парламентских делегаций двух стран на международных площадках, особенно по чувствительным друг для друга вопросам.

На встрече обсуждены многие вызовы безопасности в регионе, в том числе, воинственные заявления азербайджанских властей и непрекращающиеся военные провокации со стороны вооруженных сил Азербайджана. Симонян особо отметил важность размещения на границах Армении миссии наблюдателей Евросоюза. Коснувшись блокирования Азербайджаном Лачинского коридора с декабря прошлого года, спикер НС обратился к нарушению прав 120-тысячного армянского населения Нагорного Карабаха, отметив, которое, по словам Симоняна, фактически взято в заложники. Председатель НС проинформировал польского коллегу, что гуманитарная ситуация ухудшается с каждым днем, и необходимо скорейшее разблокирование Лачинского коридора. В этом контексте он выразил признательность за резолюцию Сената Польши о блокаде Лачинского коридора, призывающую к немедленному открытию без предусловий всех коммуникаций.

Маршал Сената Польши отметил: "Мы понимаем, что армянам постоянно приходится бороться на протяжении всей своей истории и до сих пор, и мы глубоко сожалеем о подобном положении". Он подчеркнул, что Польша заинтересована в установлении мира в регионе, уважая намерения и права конфликтующих сторон.

Спикер НС РА в ответ подчеркнул, что Армения привержена повестке мира на Южном Кавказе.