Четверг, 6 Июля 2023 10:39

АрмИнфо. Переговоры между Арменией и Азербайджаном ведутся не о мире, а о мирной капитуляции Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, В контексте продолжающихся переговоров между Арменией и Азербайджаном, особенно в последнее время, вновь активизировались дискуссии о зеркальном выводе войск. После 44- дневной войны Азербайджан продвинулся вперед почти на всех стратегических направлениях линии фронта - от участка Кутакан-Сотк до реки Аракс, и занял выгодные позиции. Под их непосредственный контроль и наблюдение попало большое количество наших поселений и коммуникаций. <Если армянские войска отойдут еще на несколько километров, Армения полностью потеряет свою жизнеспособность - от обороны до развития. Я уже не говорю о том, что, учитывая агрессивное поведение Азербайджана, Баку воспользуется еще одной возможностью и в какой-то момент выступит вперед, оккупировав районы отступления армянских войск, обеспечив прямую оккупацию Армении>, - заметил депутат.

Он добавил, что правительство РА обо всем этом определенно знает, но это не мешает ему выступать инициативной стороной в этом вопросе. <Я продолжаю настаивать на том, что переговоры между Арменией и Азербайджаном ведутся не о мире, а о мирной капитуляции Армении>, - заключил Абрамян.