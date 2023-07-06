Четверг, 6 Июля 2023 10:39

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 5 июля провел совещание с целью обсуждения оперативной военно-политической и гуманитарной ситуации и соответствующих действий властей.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, президент подчеркнул, что в условиях нарастающих угроз со стороны Азербайджана и полной приостановки гуманитарных перевозок обостряющаяся изо дня в день ситуация в области безопасности и существующие гуманитарные проблемы ставят серьезные вызовы существованию народа Арцаха.

<Власти Арцаха всеми возможными способами представляли и продолжают представлять существующую ситуацию, опасности и наши ожидания вниманию властей Армении и России, а также другим акторам международного сообщества. Существует острая необходимость в безотлагательных и эффективных действиях всех ответственных акторов в рамках их обязательств. В условиях поднятой нами экзистенциальной тревоги народ и власти Арцаха ожидают в кратчайшие сроки ощутимых результатов в деле решения проблем безопасности и гуманитарных вопросов и снятия блокады.

Конечно, мы делаем все возможное, чтобы контролировать ситуацию в рамках наших крайне ограниченных возможностей, имея и реализуя планы действий, основанные на ряде сценариев. В этом контексте хотел бы подчеркнуть, что Республика Арцах остается приверженной своей конструктивной позиции и готова обсуждать все проблемы путем цивилизованного диалога и решать их мирным путем", - добавил Араик Арутюнян.

Состоялся обмен мнениями по результатам телефонного разговора между премьер-министром РА и президентом РФ, состоявшегося по просьбе президента Арцаха, а также по другим вопросам повестки совещания.

Президент республики дал соответствующие поручения компетентным органам.