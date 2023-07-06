Четверг, 6 Июля 2023 10:37

АрмИнфо. В Никосии состоялись трехсторонние оборонные консультации Армения-Греция-Кипр.

Как сообщает пресс-служба МО РА, с армянской стороны в консультациях приняла участие делегация во главе с начальником отдела оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны РА Левоном Айвазяном.

В ходе консультаций был обсужден ряд вопросов безопасности и вопросов сотрудничества, находящихся в плоскости интересов трех стран. Стороны подтвердили готовность предпринять совместные шаги по укреплению обороноспособности и военной безопасности трех стран.

По итогам обсуждений была подписана годовая программа трехстороннего военного сотрудничества, включающая ряд мероприятий в Армении, Греции и на Кипре.

По окончании консультаций делегации также принял командующий Национальной гвардией Республики Кипр генерал- лейтенант Димокритос Зервакис.