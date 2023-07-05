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АрмИнфо. По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчёркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов.
Президент России подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.
Условленно о продолжении контактов на различных уровнях.
|Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Арцаха
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|Путешествуйте выгодно
|В Екатеринбурге состоялась встреча генпрокуроров Армении и России
|Во Франции и Армении покажут танцевальное представление <Цвет граната>, приуроченное 100- летию Сергея Параджанова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы
|Посол Ирана уверен в укреплении армяно-иранского сотрудничества
|Спикер: Армения ожидает от международных партнеров применения санкций против Азербайджана
|Ален Симонян представил ситуацию на границах Армении и в Нагорном Карабахе в ходе встречи со спикером Сейма Польши
|Представитель Армении по международным правовым вопросам прокомментировал постановочный судебный процесс над армянскими военнопленными
|Глава МИД Армении и посол Ирана обсудили ситуацию на Южном Кавказе
|Армения и Италия обсудили возможности расширения сотрудничества в культурной сфере
|Армения и Литва отмечают важность взаимных визитов на высоком уровне и продвижение многопланового сотрудничества
|Мгер Григорян и Аббас Бадахшан Зохури обсудили повестку армяно-иранских отношений
|Делегация МИД Индии отдала дань уважения памяти жертвам Геноцида армян
|Эксперт: Когда <мировое сообщество> предлагает арцахским армянам <найти общий язык> с диктатурой, где ненависть к армянам является государственной политикой - это цинизм и лицемерие
|Экс-министр ИД: необходима новая переговорная группа, которая изменит логику переговоров по Арцаху
|На армяно-грузинской границе произошло землетрясение
|Депутат НС РА: сейчас как никогда ранее необходимо сосредоточить внимание на событиях в Нагорном Карабахе
|США являются постоянным партнером Армении, способствуя экономическому росту - четвертый президент РА
|Ереван высоко ценит позицию США в поддержке территориальной целостности, суверенитета и демократии РА - Пашинян
|Ереван: Азербайджан вместо диалога о правах и безопасности населения Нагорного Карабаха, ведет агрессивную пропаганду этнических чисток
|В одном из гаражей Еревана произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек
|Посол США высказалась по поводу деятельности МГ ОБСЕ, и взаимодействия с РФ и Ираном по установлению мира в регионе
|Армения вернулась с международного песенного конкурса Radiаnt Ray of music с двумя призовыми местами
|Квин: В США воодушевлены последними обсуждениями между Армений и Турцией
|Глава комиссии НС Армении избран зампредом комиссии ПА ОБСЕ
|Посол США в Армении считает возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана
|Вражеские силы продолжают готовить информационную почву для новой агрессии в Арцахе
|Симонян: Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям и будет и впредь делать все возможное для безопасности и мира в регионе
|Президент Армении и делегация Ассамблеи обсудили вызовы и угрозы, стоящие перед страной
|Сертификат о сейсмическом микрорайонировании города Аркадаг как знак глубокого признания армяно-туркменской дружбы
|Союз журналистов Армении решительно осуждает случай умышленного воспрепятствования работе журналистов в ВСС РА без достаточных на то оснований
|Араик Арутюнян призвал быть готовым к любому развитию ситуации и заверил, что власти Арцаха не подвергаются давлению со стороны Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Замглавы МИД Армении рассказал коллеге из Индии об азербайджанской агрессии
|В посольстве США в РА рассказали о целях и итогах визита О Брайена в Ереван
|Сыну члена НДП грозит уголовная ответственность за оскорбление премьера Армении
|Ереван не прекращал контакты со Степанакертом - Пресс-секретарь Пашиняна опровергла сообщения СМИ
|В армянском городе Мартуни состоялась церемония открытия сквера в память о героях, погибших в 44- дневной войне в Арцахе
|Усилия Еревана и Минска по укреплению сотрудничества отвечают интересам двух стран - Пашинян
|Посол ИРИ: иранская сторона готова к расширению сфер сотрудничества с Арменией
|В Азербайджане стартовал постановочный суд над похищенными армянскими военнослужащими
|В Дилижане завершился масштабный велосипедный турнир с участием зарубежных спортсменов
|Происходящие в правовой системе Армении процессы очень тревожны с точки зрения демократии - депутат
|В МИД Армении рассказали об ожиданиях от испанского председательства в Совете ЕС
|Омбудсмен Арцаха развеял очередную дезинформацию вражеской стороны, направленную на подготовку почвы для новой агрессии
|Рубен Варданян: Ответственность за сегодняшние проблемы Арцаха лежит только на одном человеке
|Секретарь Совета безопасности Армении посетит с рабочим визитом Вашингтон
|Зарплатные карты IDBank-а отныне на более выгодных условиях
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Ереване
|Погибшие в результате очередной азербайджанской агрессии в Арцахе военнослужащие будут захоронены в военном пантеоне Ераблур
|Президент Арцаха провел совещание по вопросам внутренней и внешней безопасности
|Никол Пашинян: Лучшим проявлением развивающихся связей между Арменией и Канадой является предстоящее открытие Посольства Канады в Ереване
|Центр креативных технологий ТУМО откроется в ряде японских городов
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Генпрокурор Армении с коллегами из Евроюста, стран ЕС и Международной ассоциации прокуроров обсудила расширение сотрудничества
|Замглавы МИД Армении и глава Офиса по координации санкций Госдепа США обсудили армяно-американское экономическое взаимодействие
|Пашинян провел заседание Совбеза
|Франция, Германия, Португалия, Израиль и Великобритания представили свои программы в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>
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