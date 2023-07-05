Среда, 5 Июля 2023 13:46

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян поздравил граждан с Днем Конституции, заверив, что сегодня в Армении все политические и экономические права доступны всем людям, как это и подобает демократической стране.

Как сообщает пресс-служба кабмина, в послании премьера, в частности, говорится: «Нашими самыми большими вызовами в обеспечении конституционной реальности остаются внешняя безопасность (мир и/или внешние границы) и, несомненно, заслуживающая доверия судебная система. Заслуживающая доверия для всех: и для правительства, и для оппозиции, и для общественности.

У нас в судебной системе есть значительный прогресс, который выражается в следующем: сегодня ни один невиновный человек не может быть осужден, незаслуженно арестован или задержан. Сегодня никто не может считать себя выше закона. Все люди действительно равны перед законом.

Другое дело, что судебно-правовая система не всегда реагирует на дела о правонарушениях с должной скоростью и эффективностью. Многие процессы общественного и государственного значения иногда по объективным, а иногда и по субъективным причинам продолжаются годами, вызывая справедливое общественное недоумение. Мы также становимся свидетелями вызывающих недоумение явлений в сфере гражданских и административных правоотношений.

Однако наша решимость реформировать судебно-правовую систему никоим образом не поколебалась. Реформы идут медленно, но неуклонно, потому что это единственный гарантированный путь к достижению результатов.

Наши проблемы в сфере внешней безопасности известны каждому из вас, и здесь мы сталкиваемся с очень серьезными вызовами. В то же время, уверен, что принятая правительством повестка мира не имеет альтернативы, поскольку мир является самым надежным фактором нашего суверенитета и безопасности.

Реализация повестки мира не гарантирована по той простой причине, что она зависит не только от нас, однако очевидно и неоспоримо и то, что мы должны приложить все легитимные усилия для достижения мира. В этом контексте ключевое значение имеет создание надлежащих механизмов для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и признания территориальной целостности Республики Армения площадью 29 тыс 800 кв. км.

Согласно Конституции нашей страны, Армения является социальным государством. Считаю важным подчеркнуть, что в социальной сфере Республики Армения произошли огромные изменения. С 2018 года минимальная пенсия увеличилась более чем в два раза, средний размер пенсии увеличился на 22%, а размер базовой пенсии увеличился на 50%. С 2018 года в Армении создано 170 тысяч рабочих мест, фонд зарплаты увеличился более чем в два раза, среднемесячная заработная плата увеличилась примерно на 57%, минимальная заработная плата увеличилась более чем на 36%, количество медицинских услуг, оказанных гражданам в рамках государственного заказа, увеличилось вдвое.

Ключевой целью нашей политики в социальной и других сферах является благополучие и счастье человека, и даже в самую трудную минуту мы не должны терять эти ориентиры».

В завершении послания премьер советует гражданам читать Конституцию. По его словам, это небольшой, но содержательный документ, чтение которого полезно для каждого человека, поскольку во многих случаях у граждан возникают трудности именно из-за незнания собственных прав.