Среда, 5 Июля 2023 13:24

АрмИнфо.Вот и наступил самый активный период путешествий. Перед началом летних приключений, помимо нескольких дел, также необходимо будет собрать чемодан, а Вашим верным другом во время путешествий станет карта Visa Travel от IDBank. Сейчас расскажем почему и напомним об отличной новости.

Начнем с новости: в период с 1 июня по 31 августа этого года совершите покупки на сумму 800.000 драмов (эквивалент иностранной валюты) с картой Visa Travel от IDBank-а и получите ваучер на 60.000 драмов РА и скидку 20% на покупку чемодана из сети магазинов Carpisa. При этом, в акции могут принять участие также клиенты, которые приобретут новую карту Visa Travel в течение лета и произведут платежную операцию на сумму 800.000 драмов в течение трех месяцев с момента заказа карты. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться до 31 августа.

Напомним все преимущества Travel Card, чтобы Вы не забыли о них во время поездки.

Если Вы покупаете авиабилеты, билеты на поезд, туристические пакеты, отели, а также оплачиваете аренду автомобилей Travel картой IDBank-а, то Вы получите кешбэк в размере 1,5%. Все это относится и к платежам, осуществляемым в Армении. Кэшбэк в размере 0,5% будет накапливаться даже с ежедневных покупок, что не менее приятно.

Конечно же, при поездках за границу преимущества Travel карты не ограничиваются кешбэками, и Вы также получите:

Бесплатный безлимитный доступ к программе Lounge Key до конца года, который дает возможность неограниченного количества входов в бизнес-залы в более чем 1200 аэропортах мира,

Бесплатную услугу Fast track, которая позволит избежать длинных очередей в аэропортах,

Бесплатную круглосуточную службу консьержа, которая станет Вашим помощником в любой ситуации,

Бесплатную упаковку багажа в аэропорту,

Пакет интернет-роуминга,

Туристическую страховку и аренду ячеек со скидкой 50% и многое другое.

Путешествовать с Travel картой доступно и выгодно: ознакомьтесь с подробностями здесь.

Заказать Travel карту можно в разделе «Банковские услуги» приложения Idram&IDBank и получить скидку 20% на первый год обслуживания карты, либо обратившись в ближайшее отделение Банка.