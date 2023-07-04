Вторник, 4 Июля 2023 19:52

АрмИнфо. Во Франции и Армении покажут танцевальное представление <Цвет граната>, приуроченное 100-летию великого армянского режиссера, сценариста, художника, коллажиста Сергея Параджанова.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, 18 и 19 января 2024 года постановки будут представлены на театральных сценах двух французских театров <Тобоган> (г. Десин) и <Гаскон> (г.Мон-де Марсана). А уже весной - 15 и 16 марта - в Ереване. Автором проекта и драматической концепции выступает Сате Хачатрян. Она отметила, что проект осуществляется при поддержке двух государств - Армении и Франции. <И если поддержка армянской стороны логична, то в случае с французской стороной хочу подчеркнуть, что это государственное отношение Франции к армянской культуре. Это еще одно мероприятие, которое укрепит армяно-французские отношения>, - подчеркнула Хачатрян.

Хореографом проекта выступил Мурад Мерзуки, декоратором - Бенджамин Лебретон. <Рад возможности открыть для себя Армению через Сергея Параджанова и его культуру. Уверен, что наша совместная работа станет своеобразным диалогом двух культур, полнее представив художника Параджанова>, - подчеркнул Мерзуки.

К команде проекта присоединилась группа Hogh, которая ответственна за музыкальное оформление, и Эдгар Манукян - в качестве автора костюмов спектакля. Творческая команда будет работать в культурном центре <Поль-пик> во французском городе Брон.

Танцевальную постановку <Цвет граната> реализуют французский театральный союз Sate-Atre, организация <Пол Ан Сцен>, ГНКО <Национальный центр народной музыки и танца> и НКО>Арт- Имаж>. Проект поддерживают Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, Французский университет Армении и Посольство Франции в РА, мэрия Еревана и Лионский Метрополь.

Отметим, что 100-летие Сергея Параджанова включено в список памятных дат ЮНЕСКО.