ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 93, 93/а на улице Арагаца, частные дома на улицах Кохба, Арагаца, Гарибджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 31, 33, 35 на улице Шинарарнери, 4, 6, 15, 19, 23 на улице Маргаряна, жилые дома 36, 37, 37А, 38, 39 во 2-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 4/1, 6/1, 8/1 в 1-ом Араратском массиве; жилые дома 3, 5, 7, 9, 13 на переулке Бабаджаняна, жилой дом 1 на улице Бабаджаняна, жилые дома 68/4, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 на улице Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилые дома 56, 57 в кв. “Дурян”, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-15:00 частные дома 1-10 на 7-ой улице; 69-183 на 11-ой улице; 1-14 на 22-ой улице; 1-40 на 24-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 адрес: улица Чаренца 84 односторонне, жилой дом 23 на улице Ер. Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 121/7-136/3 на улице Верин Антараин, частные дома 1-15 на улице Лер Камсара, частные дома 1-51 на 13-ой улице Канакера, частные дома 129/4, 129/5 на улице Саркавага, жилой дом 84 на улице Дпроци, улицы Арабкира 19, 25, частные дома 14-25 на 27-ой улице и частные дома 1-26 на 21-ой улице Арабкира, 1-43 на улице В. Давтяна;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Ара, Апина, Варданут, Шенаван, Артаван, Арагац, Цахкашен;

в Котайкской области:

10 ։ 00-14 ։ 00 община Алапарс, станция оператора компании “Виваселл-МТС”, насосная станция завода минеральных вод “Бжни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 00-14 ։ 00 села Котайк, Нор-Гюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Джрвеж, частично частные дома Джрвежа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10 ։ 00–11:00 население Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 00–12:00 население Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 00-16 ։ 00 солнечные электростанции “Энтериа-Шоржа 1”, “Солар 5”, “Рапида”, “Арев 1”;

13 ։ 00-16 ։ 30 улицы Паруйра Севака, Гарегина Нжде, Тиграна Меца, Гардмани, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Чилингаряннери, Огостоси 23, Септембери 21 в городе Чамбарак; село Ваан, воинская часть, полигон, ЗАО “Севани ЧШШ”, газозаправочные станции и ЗАО “Чамбараки арохчутян кентрон”.

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Антарамут и Ваагни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 14, 16 на улице Чехова, частные дома на улицах Маиси 9, Манташяна, частные дома на 1-ом переулке улицы Чехова, частные дома на 1-ом переулке улицы Ехбайрутян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 23, 24, 25, 26, 39, 41, 44, 46, 59 на улице Г. Аветисяна, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 40, 42, 43, 45 на улице Караханяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 частные дома 47-62 на 7-ой улице; 139-154 на 11-ой улице; 1-16 на 38-ой улице; 3-53, 66-102 на 42-ой улице; 2-34 на 44-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 26 на улице Хоренаци, 6, 6/2 на пр. Маштоца, жилые дома 1, 8 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21 на пр. Баграмяна, 2/1, 20/23 на 1-ом переулке Прошяна, жилые дома 14-23 на улице Сундукяна, 16 на улице Вагаршяна, 18, 20 на улице Гр. Кочара, 2-ой переулок улицы Арин Берд, жилые дома 2, 4, 7, 20а, 20б, 20г на 2-ой улице Верин Шенгавита, частные дома на 2-ом переулке Верин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 51 в 4-ом квартале Давташена, жилой дом 2 на 2-ом переулке Кургиняна, жилые дома 13, 20, 23, 25, 27, 29 на улице Кургиняна, жилые дома 12, 14 на переулке Кургиняна, 46, 50 на улице Андраника, абоненты-жильцы жилых на улицах 5, 7, 11, 12, 13 в кв. “Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Кучак, Египатруш, Джрамбар, Егинджатап, Шохакн, Араландж;

в Араратской области:

10:00-11:30 частично улица Касяна в городе Веди;

10:00-13:00 частично села Ноякерт и Таперакан;

11:30-13:00 село Гораван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-13:30 частично село Мргавет;

10:00-12:00 частично села Геганист и Гетап;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично село Артаван;

11:00-13:00 частично село Елпин;

в Котайкской области:

11 ։ 00-12 ։ 00 села Атис, Капутан, Зовашен, Джрабер;

11 ։ 00-17:00 частично квартал ‘Ванатур”, частично квартал “Джрарат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц, ООО ‘Гракнат”, “Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Гегаркуникской области:

10 ։ 30-16 ։ 30 села Гетик, Мартуни, Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, Ттуджур, Неркин Чамбарак; участки, прилегающие к кладбищу, в квартале ‘Верин Чамбарак”, МГЭС “Эрик”, школа N4, ООО “Паргев”, детский сад N5, ГЭС “Гетик-1”, “Ваан” в городе Чамбарак;

11 ։ 00-16 ։ 00 села Лчаван, Макеникс, Ахпрадзор, станции компаний “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-16:00 город Ташир; села Сарчапет, Мецаван, Катнарат, Новоцельцево и Саратовка;

в Ширакской области:

11:00-17:00 квартал ‘Нор Ахурян” села Ахурян, южно-восточная и южно-западная территории села Ахурян, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180