Вторник, 4 Июля 2023 18:51

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 4 июля принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в РА Аббаса Бадахшана Зохури, завершающего свою дипломатическую миссию в Армении.

Как сообщает пресс-служба кабмина, премьер-министр поблагодарил посла за эффективную деятельность и последовательное содействие развитию армяно-иранских отношений. Никол Пашинян отметил, что годы пребывания Зохури на посту были сложными для Армении, и, несмотря на это, сотрудничество между двумя странами последовательно развивается в различных сферах.

В частности, было подчеркнуто последовательное увеличение объемов двусторонней торговли, участие иранских компаний в работах по строительству Мегринского погранперехода, Моста дружбы Армения-Грузия, открытие консульства Ирана в Капане, увеличение притока иранских туристов в Армению, тесное сотрудничество в сферах дорожного строительства, инфраструктуры и энергетики, а также двусторонние активные контакты на высоком уровне.

Аббас Бадахшан Зохури, в свою очередь, поблагодарил премьер-министра и правительство за активное сотрудничество и выразил уверенность, что армяно-иранское сотрудничество и впредь будет развиваться и укрепляться.