Вторник, 4 Июля 2023 18:03

АрмИнфо. Парламентскую делегацию Армении, возглавляемую председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном, принял в Варшаве президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает пресс-служба НС РА. Выразив благодарность за встречу, спикер отметил, что демократические ценности имеют первостепенное значение для Армении, и их укрепление имеет ключевое значение. Симонян отметил, что Европейский Союз остается основным партнером Армении в поддержке создания демократических институтов и программы реформ. Несмотря на трудности, с которыми республика столкнулась в последние несколько лет, положительная динамика политического диалога высокого уровня между Арменией и ЕС была сохранена, а правовая база дополнительно укреплена путем подписания ряда соглашений. Спикер напомнил, что Армения обратилась в ЕС с просьбой об оказании технической помощи Армении через Европейский фонд мира (ЕФМ).

<Европейский союз выделяет поддержку Украине, Молдове и Грузии через этот механизм. К сожалению, запрос Армении был отклонен по причине посреднических усилий ЕС в улучшение отношений между Арменией и Азербайджаном, а также на вопрос <конфликтной чувствительности>. Хочу повторить, что речь идет о технической помощи с целью повышения обороноспособности нашей страны", - подчеркнул Ален Симонян.

Касаясь повестки установления прочного мира в регионе, председатель НС подчеркнул важность развертывания миссии наблюдателей Европейского Союза. Симонян подробно рассказал о кризисе, постигшем армян Нагорного Карабаха в результате азербайджанской агрессии и угрозы суверенитету Армении. Он подчеркнул, что Армения ожидает от международных партнеров осуждения таких незаконных и бесчеловечных действий и даже применения санкций против Азербайджана. На встрече было подчеркнута важность развития экономических отношений между двумя странами. По словам президента Польши, в прошлом году он лично поддержал сделку между Арменией и Варшавской фондовой биржей, будучи уверенным, что развитие экономики укрепляет и суверенитет Армении.

Анджей Дуда заверил, что заинтересован в развитии отношений между Арменией и Польшей, и напомнил о своем участии во встрече министров юстиции Совета Европы, состоявшейся в Ереване в 2006 году в качестве министра юстиции Польши. Президент подчеркнул, что для них важен регион Южного Кавказа и, особенно, развитие отношений с Арменией. Президент отметил, что в Варшаве следят за ситуацией после 44-дневной войны, а также хорошо осведомлены о вопросах безопасности региона и хорошо представляют, какая страна действительно хочет мира, а какая нет.