Вторник, 4 Июля 2023 17:42

АрмИнфо. Спикер Парламента Армении Ален Симонян в ходе встречи с председателеим Сейма Польши Эльжбетой Витек, которая состоялась в рамках его официального визита в Польшу, представил ситуацию на границах Армении и в Нагорном Карабахе в результате азербайджанской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Парламента РА.

Спикер напомнил, что с 12 декабря 2022 г. Азербайджан заблокировал Нагорный Карабах, грубо нарушая международное гуманитарное право, трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 г., а также обязательное решение Международного суда ООН от 22 февраля с.г.

Он придал большое значение размещению миссии наблюдателей Евросоюза, заметив, что это несет благоприятный эффект с точки зрения безопасности, обеспечения стабильности в регионе и укрепления доверия.

<Мы осведомлены также тем, что в середине этого года Польша планиурет расширить участие наблюдателей в составе миссии, что приветствуется нами>, - подчеркнул спикер НС. Он сообщил, что в ходе различных встреч с международными партнерами поднимается вопрос о необходимости применения санкций в отношении Азербайджана. В этой связи Симонян подчеркнул, что армения ожидает адресной реакции.

В свою очередь Эльжбета Витек, касаясь конфликтов, происходящих в разных частях мира, отметила, что поляки, независимо от политических взглядов, всегда объединяются против агрессии во имя мира, делая так, чтобы их голоса были услышанными.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность межпарламентского сотрудничества, в том числе групп дружбы, в контексте расширения двусторонних отношений.-