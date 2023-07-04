Вторник, 4 Июля 2023 17:01

АрмИнфо. Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян прокомментировал постановочный судебный процесс над армянскими военнопленными, который были похищены с межпозиционной территории при доставка продовольствия на боевые позиции.

<Это очередные незаконные судебные процессы (азербайджанский фарс по названием суд, над двумя армянскими военнослужащими, похищенными с суверенной территории Армении 26 мая), наподобие тех, что в 2021 ом году уже проводились в отношении наших соотечественников, и на театрализованных заседаниях были приняты судебные приговоры. Разумеется, мы будем последовательно отстаивать свою позицию в ЕСПЧ.

Вторая межгосударственная жалоба Армении против Азербайджана касается незаконных судебных процессов над пленными, нарушений прав человека и незаконного лишения свободы>, - заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян в эфире ОТА.

Напомним, что военнослужащие ВС РА были похищены вражеской стороной 26 мая. Вчера же стартовал постановочный суд над ними.