Вторник, 4 Июля 2023 15:58

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял завершающего дипломатическую миссию в Армении посла Ирана Аббаса Бадахшана Зохури. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Отметив, что срок полномочий посла Зохури совпал с очень сложным для Армении периодом, Мирзоян высоко оценил усилия, вложенные им в углубление взаимопонимания и отношений между Арменией и Ираном, и пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической работе.

Собеседники обсудили различные вопросы повестки дня армяно-иранского сотрудничества, с обоюдным удовлетворением отметив высокий уровень политического диалога между двумя странами. Подчеркнуто, что сотрудничество двух стран проистекает из императива решения региональных проблем, а также из исторически сложившихся дружеских связей между двумя народами.

Подтверждена готовность поддерживать положительную динамику взаимных визитов на высоком уровне и периодических консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Были отмечены шаги, направленные на реализацию экономических программ, представляющих взаимный интерес, использование имеющегося потенциала для продвижения двусторонней торговли. Затрагивалось видение двух стран по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе и усилия в этом направлении.