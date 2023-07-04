Вторник, 4 Июля 2023 15:57

АрмИнфо. Армения и Италия обсудили возможности расширения сотрудничества в культурной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), ссылаясь на итоги встречи главы ведомства Жанны Андреасян с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Армении Альфонсо ди Ризо.

Согласно источнику, стороны обсудили перспективы сотрудничества между Арменией и Италией в культурной отрасли в рамках различных мероприятий, а также возможности популяризации культурных ценностей и обмена опытом.

Приветствуя гостей, Жанна Андреасян отметила, что армяно-итальянские отношения имеют историческую основу, и эта связь укрепляется постоянным взаимодействием в различных сферах. <Наша встреча - еще одна возможность расширить перспективы нового сотрудничества. Мы готовы обсуждать реализацию совместных новых программ и идей>, - сказала министр.

В свою очередь Посол Италии в Армении отметив, что отношения между двумя странами начинаются с культурных связей, подчеркнул в этом контексте, что сотрудничество Армении с Италией более активно развивается именно в этой сфере.