Вторник, 4 Июля 2023 15:56

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики Андриус Пулокас вручил верительные грамоты президенту РА Ваагну Хачатуряну. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент поздравил новоназначенного посла со вступлением в должность, пожелав ему успехов в выполнении ответственной миссии. <Сотрудничество между нашими двумя странами охватывает довольно широкий спектр, и я уверен, что с Вашим назначением мы действительно активизируем и расширим этот диапазон. Поэтому у нас много дел. Рад еще раз поздравить Вас с назначением", - сказал Хачатурян.

Посол, поблагодарив за прием, отметил, что для него лично особая миссия - сделать дружбу, отношения и сотрудничество между двумя государствами более всеобъемлющими и заметными для двух народов и обществ.

В ходе встречи президент высоко оценил дружеские отношения и сотрудничество, установившиеся между РА и Литвой с момента обретения Арменией независимости, как на двусторонней, так и на международной площадках. Хачатурян особо подчеркнул эффективное сотрудничество двух стран в рамках Европейского Союза и <Восточного партнерства>.

Коснувшись армяно-литовского тесного сотрудничества, новоназначенный посол отметил, что визит президента РА в Литву в начале года значительно активизировал сотрудничество двух стран в торгово­экономической, деловой и других сферах.

В ходе беседы Хачатурян подробно рассказал послу о проводимых и текущих реформах во внутренней жизни Армении, продолжающихся изменениях и гибких развитиях в экономике. Президент подчеркнул, что действующее правительство уделяет особое внимание сферам науки и высоких технологий, что является еще одной возможностью для эффективного взаимодействия и использования передового литовского опыта в этих областях.

В ходе встречи были обсуждены вопросы и возможности реализации имеющегося потенциала сотрудничества между Арменией и Литвой в сферах торговли, экономики, образования, науки, высоких технологий и цифровизации. С обеих сторон подчеркнута важность взаимных визитов на высоком уровне и продвижение по их итогам многопланового сотрудничества.