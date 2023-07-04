Вторник, 4 Июля 2023 14:57

АрмИнфо. Вице-премьер Мгер Григорян 4 июля принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Армении Аббаса Бадахшана Зохури, завершающего свою дипломатическую миссию в Армении.

Как сообщает пресс-служба кабмина, вице-премьер поблагодарил дипломата за большую работу, проделанную во время его миссии в Армении, и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Собеседники обсудили актуальные вопросы повестки армяно-иранских двусторонних отношений, подчеркнув существующие возможности и перспективы развития отношений между Арменией и Ираном.