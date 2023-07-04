Вторник, 4 Июля 2023 14:01

АрмИнфо. Когда <мировое сообщество> предлагает арцахским армянам <найти общий язык> с диктатурой, где ненависть к армянам является государственной политикой - это цинизм и лицемерие. Об этом заявила кандидат политических наук, специалист по геополитике Южного Кавказа Анжела Элибегова.

Она напомнила, что во всех международных отчетах Азербайджан характеризуется как диктатура с ее самыми опасными и плохими проявлениями.

<Когда <мировое сообщество> предлагает арцахским армянам <найти общий язык> с диктатурой, где ненависть к армянам является государственной политикой - это цинизм и лицемерие.

Когда режим, объявивший себя <бастионом демократии>, велит своим гражданам жить в условиях диктатуры, вместо того, чтобы на переговорах доказывать невозможность этого- это уже целенаправленная политика>,- резюмировала эксперт.

Отметим, что накануне вечером посол США в Армении Кристина Квин в интервью ОТА, касаясь будущего Арцаха посчитала возможным обеспечение прав и безопасности арцахцев в составе Азербайджана. И это вопреки тому, что Азербайджан не скрывает своих геноцидальных устремлений в отношении армян.