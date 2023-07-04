Вторник, 4 Июля 2023 13:33

АрмИнфо. <Если премьер-министр РА Никол Пашинян в течение трех месяцев не будет говорить о переговорном процессе, уполномочит меня и группу дипломатов, через несколько месяцев мы кардинально изменим ситуацию вокруг Арцаха>, - заявил журналистам бывший министр иностранных дел РА Вардан Осканян после присоединения к инициативе <Айакве>.

<Если сегодня власти не могут говорить об альтернативе, они должны набраться смелости и доверить переговоры другим. Со всей ответственностью говорю, если сегодня мне и группе дипломатов будут даны полномочия, то ситуация может измениться в течение двух-трех месяцев. Но здесь есть несколько предпосылок: этот авторитет должен быть стопроцентным, и Пашинян должен несколько месяцев молчать, ничего не говорить. Его речь навлекла на нас войну, он должен молчать и ничего не говорить>, - сказал экс-министр.

По словам Осканяна, новая переговорная группа должна изменить логику и нарративы переговоров.

Говоря об инициативе <Айакве>, Осканян указал на ее исключительность и благодаря которой появится возможность <командно остановить руку Пашиняна, чтобы он не подписывал антиармянских документов>. <Это действительно важная инициатива, и надеюсь, что наш народ ее поддержит, поскольку будет свидетельствовать о том. что армянский народ не готов принять то, что ему навязывают. Все опросы показывают, что 90% населения Армении против любого варианта нахождения Арцаха в составе Азербайджана>, - сказал Вардан Осканян.

Он напомнил, что ни один из руководителей Армении никогда ранее не поднимал вопроса о признании Арцаха частью территории Азербайджана. <Пашинян стал первым таким руководителем, и готовится даже подписать соответствующий договор, и необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить этого>, - подчеркнул экс-министр, указав при этом на ложность бытующего мнения, что все, что сегодня происходит, является требованием международного сообщества и под его давлением. Это предположение, продолжил Осканян, необходимо полностью пересмотреть. <Да, международное сообщество заинтересовано в скорейшем разрешении нагорно- карабахского конфликта, но то, как он должен быть разрешен, не особо интересует международную общественность. Сегодня Пашинян демонстрирует самое легкий путь: сдать Карабах Азербайджану, и вполне естественно, что международное сообщество будет ему всячески содействовать. По этой причине, необходимо изменить этот подход>, - заметил бывший глава внешнеполитического ведомства Армении.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РА 20 июня одобрила заявку инициативной группы "Айакве" об организации сбора подписей 50 тысяч подписей и подачи законодательной инициативы в Национальное Собрание. Для сбора подписей определен 60-дневный срок - с 21 июня по 19 августа 2023 года. Соответствующую заявку инициативная группа подала в Центризбирком Армении 12 июня, в которой выступила с инициативой изменения законодательства, которым предусматривалось суровое наказание за отказ от самоопределения Нагорного Карабаха и умаление значения Геноцида армян.