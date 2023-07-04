Вторник, 4 Июля 2023 12:46

АрмИнфо. Армения привержена установлению мира в регионе и делает все возможное в этом направлении. Между тем, 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха уже более двухсот дней находятся в блокаде. Об этом, выступая на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ванкувере, заявил член армянской делегации, депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян.

<Хочу напомнить, что 22 февраля Международный Суд применил юридически обязывающую временную меру против Азербайджана в ответ на запрос Армении. Суд решил, что существует непосредственный риск нанесения непоправимого ущерба правам армян в соответствии с Конвенцией о ликвидации расовой дискриминации. Азербайджану поручено принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор. К сожалению, Азербайджан не выполнил решение Международного суда и еще больше усугубил гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. С 15 июня Азербайджан полностью закрыл возможность проезда через Лачинский коридор, в том числе, для Международного комитета Красного Креста и миротворческих сил. Ситуация ужасная, так как жители Нагорного Карабаха сталкиваются с проблемой нехватки продовольствия, лекарств и других необходимых быстро истощающихся предметов снабжения>, - отметил парламентарий.

Он добавил, что сейчас как никогда ранее необходимо сосредоточить внимание на событиях в Нагорном Карабахе посредством заявлений, резолюций и, самое главное, конкретных действий. <Мы должны признать, что права этих людей так же важны, как и права любого из нас, присутствующих здесь сегодня. Выступая за права и безопасность людей в Нагорном Карабахе, мы защищаем наши ценности прав человека, которые универсальны независимо от их географии>, - подчеркнул Артур Ованнисян.