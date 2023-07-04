Вторник, 4 Июля 2023 11:58

АрмИнфо. Четвертый президент РА Армен Саркисян поздравил президента США Джозефа Байдена с Днем независимости США.

В поздравительном послании, которое распространил офис четвертого президента РА, в частности, отмечается, что День независимости - важный и знаменательный день, который символизирует рождение Соединенных Штатов, а также непреходящие ценности свободы, демократии и единства. <Как бывший президент Армении я с большим удовлетворением наблюдаю за тесными связями между нашими странами и совместными усилиями, которые способствуют нашему общему прогрессу. Соединенные Штаты являются постоянным партнером Армении, поддерживая ее стремление к демократизации, способствуя экономическому росту и культурным обменам. Армения очень дорожит своей тесной дружбой с США, страной, которая также стала домом для значительной части армянской диаспоры. Ваш исторический шаг как первого президента США по официальному признанию Геноцида армян, совершенного в Османской империи в 1915 году, навсегда останется в нашей памяти. Я всегда ценил наши встречи по разным поводам и с нетерпением жду наших будущих встреч в предвкушении новых обогащающих бесед. Желаю Вам и американскому народу праздничного Дня независимости. Пусть этот день станет напоминанием о непреходящих ценностях, которые объединяют и двигают наши народы вперед для построения светлого будущего>, - отмечается в послании Армена Саркисяна.