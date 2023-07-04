Вторник, 4 Июля 2023 11:57

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену по случаю Дня независимости.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании, говорится: <Уважаемый господин Президент, от имени Республики Армения и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Соединенных Штатов Америки с Днем независимости.

Соединенные Штаты и народ США прошли трудный путь построения государства, объединившись вокруг идеи независимости, сформировав видение демократического будущего и вместе преодолевая трудности. Продолжающееся лидерство США в области демократии способствует продвижению фундаментальных ценностей свободы, равенства и неотъемлемых прав человека во многих странах.

Активные армяно-американские двусторонние отношения в последние годы обнадеживают, особенно в сферах демократических реформ, укрепления законности и борьбы с коррупцией. Рад констатировать, что между нашими правительствами существует сотрудничество, основанное на взаимном доверии, что дает возможность эффективно решать существующие вызовы и еще больше укреплять связь между нашими государствами и народами.

Мы высоко ценим позицию Соединенных Штатов в поддержке территориальной целостности, суверенитета и демократии Республики Армения, которая была продемонстрирована на практике в течение 2021-2022 годов. Мы также высоко ценим усилия США в направлении установления прочного и стабильного мира на Южном Кавказе, урегулирования армяно-азербайджанских отношений, защиты прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Республика Армения продолжает придерживаться мирной повестки дня во имя нерушимости территориальной целостности Республики Армения, во имя независимости, суверенитета и долгосрочного мирного развития в регионе>.