Вторник, 4 Июля 2023 11:56

АрмИнфо. Вместо того, чтобы говорить о правах и безопасности населения Нагорного Карабаха, Азербайджан продолжает свою агрессивную пропаганду этнических чисток. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Вместо того, чтобы говорить о правах и безопасности населения Нагорного Карабаха, Азербайджан продолжает свою агрессивную пропаганду этнических чисток. 2 видео о новой операции "Месть 3" против Нагорного Карабаха по государственному телевидению, онлайн-опрос, где 83% сказали "да"", - написала пресс-секретарь МИД РА.

По словам Бадалян, это явное проявление вражды, которое нуждается в обязательном международном осуждении и предотвращении.