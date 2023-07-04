Вторник, 4 Июля 2023 11:26

АрмИнфо. В одном из гаражей Еревана произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщает Спасательная служба МВД Армении.

Согласно источнику, сообщение о взрыве, который произошел на проспекте Комитаса, 54/1, поступило в Национальный центр кризисного управления 3 июля в 22:10. На место инцидента отбыли два боевых расчета спасателей. Установлено, что в гараже по указанному адресу взорвался баллон со сжиженным газом массой 20 кг, в результате чего обрушились два каменных гаража и повреждены еще два. Кроме того, повреждены 9 припаркованных поблизости автомобилей, окна и двери около 33 квартир и подъездов, в также наружная стена 2 балконов, есть потерпевший.

Спасатели доставили пострадавшего (Х.Г., 1945 г.р.) на носилках в машину скорой помощи, который был госпитализирован в ЗАО <Национальный ожоговый центр>, где его состояние здоровья было оценено как тяжелое.

Спасатели провели поисковые работы на развалинах, но других пострадавших граждан не обнаружили. Они разграничили территорию, отключили электричество в гаражах, предприняли меры безопасности: убрали остатки окон и стекол из подъездов и квартир, проверили сохранность поврежденных автомобилей. Опасных вторичных факторов не обнаружено.