Вторник, 4 Июля 2023 11:24

АрмИнфо. Армения суверенное государство, которое вольно иметь отношения с любым государством в мире, в том русле, в котором считает целесообразным. Об этом в интервью общественному телеканалу Армении заявила посол США в РА Кристина Квин, касаясь роли Ирана в обеспечении мира в регионе и негативном отношении Соединенных Штатов к этой стране.

<Мы ценим тот факт, что Армения придерживается санкций, введенных США в отношении Ирана. Однако, всё прочее Армения сама должна решать, в том числе и какой у нее будет характер отношений с Ираном>, - добавила дипломат.

Вместе с тем она подчеркнула, что США на Южном Кавказе работают со своими надежными партнерами, и естественно взаимодействуем с Евросоюзом по вопросу установления регионального мира. По ее словам, в Вашингтоне поддерживают переговоры, проводимые при усилиях Евросоюза, и стремятся к ним добавить собственные усилия.

<Мы часто беседуем с ЕС, чтобы взаимодополнять наши усилия>, - отметила она.

Касаясь деятельности Минской группы ОБСЕ, единственной организации, наделенной мандатом по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, посол отметила, что они пытаются найти организации, где Армения и Азербайджан могут продолжить обсуждения для достижения окончательного мира.

<К сожалению, Россия не является хорошим партнером из-за ее агрессивных действий на Украине, и следовательно, мы стараемся работать с нашими надежными партнерами, стараясь продвигать вышеуказанный процесс. МГ ОБСЕ не прекратила свое существование, и если в будущем будет возможность для конструктивной работы в рамках этой организации, то США не будут против. Мы это обязательно рассмотрим>, - сказала Квин.

На уточнение, согласна ли посол с мнением, что тесное взаимодействую с США, которая не представлена <на земле> в РА, Ереван теряет единственного союзника Россию, которая худо- бедно поможет ей в случае очередной азербайджанской агрессии, Квин дипломатично заявила, что ее страна пытается принести мир в регион, и делает это лучшим путем, который Соединенные штаты представляют. <Мы пытаемся играть роль актора, содействующего миру. Что делают остальные партнеры - это дело Армении>, - сказала посол США.

Касаясь азербайджанской провокации в Ерасхе, кода был обстрелян новостроящийся металлургический завод, Квин отметила, что США против приграничных инцидентов, обстрела гражданских лиц и выступают за зеркальный отвод войск сторонами, чтобы сократилась вероятность таких инцидентов. При этом она выразила надежду, что стороны смогут достичь согласия по этому вопросу.

На вопрос, видят ли США возможность содействовать Армении в вопросе безопасности, учитывая тот факт, что лишь восстановление баланса сил в регионе может лучшим образом способствовать миру на Южном Кавказе, так как Азербайджан старается заполучить все силовым путем, пока это возможно, посол отметила, что не может комментировать мотивы Азербайджана, так как работает в Ереване.

<Но, я могу сказать, что Азербайджан приходит и садится за стол переговоров, и мы сделали все возможное для содействия этому процессу>, - сказала она.

Вместе с тем, по словам посла, на основе обращения армянской стороны, США помогают Армении в вопросе безопасности - это и участие в миротворческих миссия на международном уровне, и разного рода тренинги, обмен опытом, продолжаются обсуждения о том, чем еще Соединенные штаты могут быть полезными РА.

Квин добавила, что на основе обращении армянской стороны, США предоставили Еревану военно-медицинское оборудование, в том числе и мобильный госпиталь, который спас жизни многих солдат. При этом она назвала серьезным текущее сотрудничество в этой области между США и РА.

Касаясь давления Азербайджана на Армению для заполучения транспортного коридора через ее суверенную территорию, Квин отметила неприемлемость и не полезность агрессивной риторики в переговорах и в мирном процессе. <Мы предложили сторонам обсудить то, каким образом можно будет улучшить транспортную систему. Стороны самостоятельно обсуждают это. Но, для содействия сторонам транспортный отдел USAID сделал исследование касательно эффективности разных маршрутных путей, не только с Азербайджаном, а в целом всего транспортного потенциала страны для будущего. Мы хотим содействовать этому>, - подчеркнула она, добавив, что все вопросы обсуждаются, однако, пока окончательных решений нет.

Дипломат выразила убеждение, что разблокирование транспортных путей будет иметь положительное воздействие на Армению, диверсифицирует ее энергетическую отрасль и не только.