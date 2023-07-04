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 Вторник, 4 Июля 2023 10:42
Александр Аванесов

Глава комиссии НС Армении избран зампредом комиссии ПА ОБСЕ

Глава комиссии НС Армении избран зампредом комиссии ПА ОБСЕ

АрмИнфоЕреван. Депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор>, председатель парламентской комиссии по внешним связям Саркис Ханданян избран заместителем председателя Комиссии по вопросам демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба НС РА, которая уточнила, что данное решение было принято накануне в ходе летней сессии ПА ОБСЕ в Ванкувере.

Согласно источнику, заняв должность заместителя председателя Комиссии Саркис Ханданян одновременно становится членом бюро ПА ОБСЕ, являющегося главным руководящим органом ассамблеи.      

Парламентская платформа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе объединяет более 320 депутатов из 57 государств-членов.  Основная цель организации - способствовать межпарламентскому диалогу, продвигая всеобъемлющие цели ОБСЕ в области безопасности.

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