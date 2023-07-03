Понедельник, 3 Июля 2023 20:47

АрмИнфо. Делегация во главе с председателем НС РА Аленом Симоняном, находящимся в Польше с официальным визитом, встретилась в Варшаве с экспертами Центра исследований безопасности Казимира Пуласки.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, на встрече Симонян кратко остановился на повестке проводимых в стране демократических реформ, подчеркнув, что факты о демократических достижениях Армении в отчетах ряда авторитетных международных организаций говорят сами за себя.

Он напомнил, что Армения продолжает переживать большие трудности, сталкиваясь с угрозами безопасности. В этом контексте армянская сторона подробно рассказала о последствиях продолжающейся агрессии Азербайджана в отношении Армении, подчеркнув, что АР грубо нарушает принципы международного права и угрожает территориальной целостности РА. <Азербайджан, грубо нарушив положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, с декабря прошлого года заблокировал Лачинский коридор, что привело к острому гуманитарному кризису. 120 тысяч армян Нагорного Карабаха живут в полной блокаде", - сказал спикер парламента РА.

Отвечая на вопросы экспертов касательно установления прочного мира в регионе, Ален Симонян высоко оценил усилия западных партнеров (США, ЕС, Франции, Германии) в процессе установления мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Польские партнеры отметили, что самое сложное для конфликтующих стран - найти окончательное решение, удовлетворяющее стороны, но еще сложнее оставить ситуацию без решения, что может привести к необратимым последствиям.

В свою очередь Симонян заверил, что Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям и будет и впредь делать все возможное для безопасности и мира в регионе. На встрече также было отмечено, что Азербайджан постоянно отвергает все усилия, направленные на мир, игнорирует решения Европейского суда по правам человека и обязательное решение Международного суда, проводя открытую политику этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Завершая встречу, спикер армянского парламента заверил, что в РА действительно верят в то, что демократия, верховенство закона, права человека являются гарантиями мирного сосуществования.

Исследовательский центр-фонд безопасности Казимира Пуласки представляет свои анализы международных событий органам системы государственного управления и частному сектору, указывая также тенденции их развития и предлагаемые решения. С 2014 года фонд организует ежегодную Варшавскую конференцию по безопасности, которая стала площадкой для обсуждения общих трансатлантических вызовов безопасности между правительствами, международными структурами, аналитическими центрами, а также экспертами в области политики и обороны.

Руководство фонда предложило организовать международные дискуссии по вопросам безопасности между Арменией и другими европейскими странами.