Понедельник, 3 Июля 2023 20:30

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян принял исполнительного директора Армянской Ассамблеи Америки Брайана Ардуна, сопредседателей Ассамблеи Энтони Барсамяна и Каролин Мугар и директора регионального офиса Арпи Варданян.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Хачатурян отметил, что всегда рад принимать делегатов Ассамблеи и хорошо знаком с эффективной и важной деятельностью, которую она осуществляет с 90-х годов.

Президент особо подчеркнул, что конгресс всегда стоял на стороне государства и самоотверженно реализовывал и реализует многие программы.

В ходе встречи Хачатурян представил гостям текущие вызовы безопасности Армении, общую ситуацию в армяно- азербайджанском переговорном процессе. Президент отметил, что Армения открыта в отношениях со всеми партнерами, в том числе с США и странами Евросоюза, и имеет четкую позицию по установлению стабильного и прочного мира в регионе.

Президент Республики подчеркнул, что работа Армянской Ассамблеи Америки ценна и важна для обеспечения американской и, в целом, международной общественности объективной информацией об Армении, нашем регионе и ситуации в Нагорном Карабахе.

Собеседники обменялись мнениям относительно отношений между Арменией и соседними странами, а также общей атмосферы, царящей в стране. Коснувшись возможности открытия границы с Турцией, Хачатурян отметил, что Армения исходит из позиции нормализации отношений без предварительных условий и привержена этому подходу.