Понедельник, 3 Июля 2023 20:06

АрмИнфо. Сертификат о сейсмическом микрорайонировании города Аркадаг как знак глубокого признания армяно-туркменской дружбы.

Как известно 29 июня в 30 километрах юго-западнее Ашхабада в Ахалском велаяте состоялась торжественная церемония открытия новопостроенного города Аркадаг. Торжественную церемонию открытия возглавлял президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов. Был поднят государственный флаг под гимн Туркменистана, после которого прошел праздничный парад и были продемонстрированы песенно-музыкальные композиции, городу были вручены сертификаты качества, в том числе и от Армянского научного учреждения.

На церемонию открытия были приглашены делегации многих стран, в том числе делегация Республики Армения в составе председателя государственного комитета градостроительства Армена Гуляна и директора Института Геофизики и инженерной сейсмологии им А. Назарова НАН РА Джона Карапетяна.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо директор, заведующий лабораторией инженерной сейсмологии, анализа сейсмических воздействий и оценки сейсмической опасности Института геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова Национальной Академии наук Армении Джон Карапетян на просьбу рассказать, о сертификате, выданном их Институтом городу, отметил, что как правило, во время проектирования городов и зданий проводится работы по сейсмическому микрорайонированию. По его словам, их цель - изучить инженерно-геологические условия участка, на которых будут возводиться здания. Карапетян добавил, что еще одна важная задача до строительства - оценка влияния строительства этих зданий на сейсмическую составляющую этих территорий. <Это очень важно с той точки зрения, что при правильной оценке, риски во время землетрясений сокращаются.

Во время строительства города, мы активно взаимодействовали. Они подготовили сертификат о проделанной работе, который составлялся при непосредственном сотрудничестве и консультации с нами. Благодаря этому нашему тесному взаимодействию построен город, оснащенный объектами стратегического значения - школами, больницами, детсадами и т.д., где помимо уже проделанной работы, необходимо осуществить мониторинг посредством сейсмических станций>, - подчеркнул эксперт.

В этом контексте он отметил, такие приборы устанавливаются, как правило, не в самом городе, а на прилегающей территории во избежания шумов, производимых транспортом и людьми.

<Мы работаем с нашими партнерами из Туркменистана по таким направлениям как изучение физики землетрясения, сейсмические угрозы территорий, определение степени уязвимости зданий. В рамках этого визита мы провели встречу с директором Института сейсмологи Туркменистана, а также с главой Национальной академии наук Туркменистана и была достигнута договоренность о сотрудничестве и перспективах. Были также обсуждены вопросы сейсмической безопасности города и мониторинга посредством сейсмических приборов. Нами была достигнута договоренность установки в городе Аркадаг двух комплектов приборов, производимых нашим Институтом для проведения мониторинга>, - отметил Карапетян. Вместе с тем он подчеркнул, что приборы будут установлены в Аркадаге. По его словам, армянская и туркменская стороны договорились совместно проанализировать и опубликовать полученные данные. <Нам важно провести мониторинг землетрясений, чтобы иметь представления о сейсмической устойчивости, прогнозируемых землетрясений>, - подчеркнул ученный.

В тоже время, касаясь характеристик армянских датчиков, Карапетян отметил, что их Институт производит сейсмометры и велосиметры, которые измеряют скорость колебания грунта и применяются как для организации региональных сейсмических станций, таки и удаленных. Он обратил внимание, что импортные аналоги таких устройств очень дорогие.

<А в Институте геофизики и инженерной сейсмологии им. А.Назарова НАН РА, в отделе геофизического приборостроения и в производственном цехе разрабатываются разновидные (с точки зрения частотности приборов) сейсмические датчики - есть короткопериодные и длинопериодные датчики. По его словам, короткопериодные применяются для региональных исследований, а длинопериодные для - удаленных исследований.

<Сейчас наши протестированные датчики установлены в Армении, а также установлены в Северной Осетии. Они установлены во Владикавказе и ими было зарегистрировано последнее турецкое разрушительное землетрясение. У нас также налажено сотрудничество с единой геофизической службой России, и мы планируем установить такие приборы в Махачкале и еще несколько во Владикавказе, чтобы войти в Единую сеть. Мы также установим приборы в Туркменистане, в планах также Грузия. То, есть у нас будет отечественная сеть для мониторинга землетрясений>, - пояснил Карапетян, указав на важность иметь собственные устройства для мониторинга землетрясений и не зависеть от других государств в этой сфере.

Он отметил, что технические характеристики, производимые в институте, нисколько не уступают современным международным сейсмическим датчикам и по себестоимости намного дешевле.

Аркадаг, названый в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова - это первый город в Центральной Азии, который полностью соответствует современным международным стандартам предъявленным <умным> городам. 24 марта 2023 года вступил в силу новый Закон Туркменистана, в соответствии с которым за городом Аркадаг закреплён особый правовой статус - город государственного значения.

Город Аркадаг - это мега проект, старт которому был дан в 2019 году. Построенный в течение трех лет этот прекрасный город обустроен современными жилыми комплексами зданий и сооружений социального назначения - школы, детские сады больницы а также лечебно-оздоровительный детский центр, В городе построено 8 школ (на 720 мест), 19 детских садов (320 мест), стадион вместительностью до 10 тысяч зрителей, Дом здоровья, многопрофильная больница, культурно-досуговые учреждения, отделы госучреждений и т.д.

Для комфортного проживания населения, а также обеспечения минимального ущерба и безопасности в новых жилых домах города Аркадаг в каждой квартире устанавливается система общего контроля, с помощью которой каждый житель может контролировать состояние своей квартиры. Данная система включает в себя установку пяти ключевых компонентов: счетчиков с поддержкой Автоматической системы контроля и управления энергоресурсов (АСКУЭ); датчик утечки метана; датчик протечки воды; клапаны, перекрывающие газ и воду; контроллеры.

Программное обеспечение "Умный дом" позволит вести контроль за потреблением энергоресурсов и получать уведомление об аварии. Это возможно обеспечить благодаря тому, что счетчики электроэнергии, воды (холодной и горячей), газа подключены к Центральному контроллеру. Через программное приложение <Умный дом> житель квартиры может отслеживать и вовремя производить оплату. Показания со всех счетчиков будут доступны соответствующим службам. А установленные во всех квартирах датчики утечки метана, нацелены на предупреждение от взрывоопасной ситуации в квартире и отравления жителей газом. В свою очередь датчик протечки воды позволяют исключать вероятность затопления квартиры и дополнительных затрат на ее ремонт. Все сигналы с датчиков поступают на Центральный контроллер, управляющий системой УМНЫЙ ДОМ, откуда идет оповещение о проблеме, в том числе хозяину квартиры путем СМС сообщения.

Город Аркадаг, предусмотрен для проживания 40 тысячи человек. Осуществлению этого мегапроекта предшествовал широкий комплекс научно-изыскательных работ по микрорайонированию и оценке инженерно-геологических и сейсмических условий его различных участков. В Аркадаге работы выполнялись Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана, с которым как отметил директор института у них есть меморандум о взаимопонимании для осуществления исследований в данной сфере, а также в области сейсмологии, геофизики, обеспечения сейсмической безопасности. На этой основе Институтом был выдан Сертификат качества выполненных научно-изыскательских работ по сейсмическому микрорайонированию и обеспечению сейсмической безопасности территории города Аркадаг от Института Геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Национальной Академии Наук Республики Армения. Это один из 21 сертификата, который город получил в день своего открытия.