Понедельник, 3 Июля 2023 18:19

АрмИнфо. Власти Арцаха не подвергаются давлению со стороны Армении, также как и не направляются. Об этом 3 июля в Национальном собрании Арцаха заявил президент Республики Араик Арутюнян.

По его словам, Арцах вынужден был сдать три населенных пункта в Кашатагском районе, чтобы избежать огромных потерь, чтобы избежать новой агрессии. Он также признался, что все свои действия власти Арцаха координируют с российским миротворческим контингентом.

Вместе с тем он отметил, что ситуация на линии соприкосновения сегодня в целом относительно стабильная. При этом Арутюнян отметил, что народ Арцаха должен быть готов к любому сценария развития ситуации. Президент НКР убежден, что все будет зависеть от готовности населения Арцаха дать отпор и быть готовым к долгосрочной борьбе, обеспечить свое существование собственным производством.

Касаясь вопроса, почему власти Арцаха отказываются от переговоров с азербайджанской стороной, Арутюнян обусловил это тем, что Баку готов обсуждать лишь один вопрос - вопрос <интеграции>. <Если кто-то считает, что я плохой переговорщик, так на последнем этапе не я вел переговоры. Баку приходит и говорит такова наша повестка, причем не только нам, но и в ООН, и в других международных структурах, на встречах Блинкен-Байрамов-Мирзоян. Первым условием встречи Баку - роспуск органов власти в Арцахе и ликвидация Армии обороны. Готовы вы к этому? После этого все пути будут разблокирован и арцахцы как граждане Азербайджана смогут передвигаться>, - отметил Арутюнян.