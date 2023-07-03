Понедельник, 3 Июля 2023 17:59

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 16, 16А, 22, 25, 26 на улице Назарбекяна, жилой дом 94 в кв. “Б-2” Ю/З района, жилые дома 10 на улице Чехова, 51а на улице Маиси 9, 10 на улице Шевченко, частные дома на улицах Арагаца, Кохби 1, Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9, 11, 13, 15 на улице Душанбе, 2/11, 3/10 на улице Бабаджаняна, жилые дома 11, 15, 17, 19, 21, 23 на переулке Бабаджаняна, ясли-детский сад N9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Авинже; жилые дома 16, 16А, 22, 25, 26 на улице Назарбекяна;

11:00-17:00 жилые дома 12/1 на улице Рубинянца, 106 на улице Паруйра Севака, частные дома 43/10, 43/12, 180 на улице Гапанцяна, жилой дом 1 на улице Прошяна, жилые дома 21, 23, 30/3 на пр. Баграмяна, жилые дома 30/4-32/11 и частные дома 8/19-32/18 на улице Улнеци, частные дома 22-51/1 на улице Думани, 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, частные дома 1-7 на улице Барбюса;

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Аревадашт, Артамет, Талворик, Вананд, Кохбаван;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично села Воскетап и Авшар;

11:30-13:30 частично село Мхчян;

в Котайкской области:

10 ։ 30-16 ։ 30 общины Карашамб, Тегеник, садоводческие компании “Сапфир”, “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично села Канакераван (улицы 1-9);

в Гегаркуникской области:

11 ։ 00-14 ։ 00 улицы Гардмани, Г. Нжде, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, улица Септембери 21 в городе Чамбарак;

11 ։ 00-16 ։ 30 села Драхтик, Шоржа, Агберк, асфальтовый завод, солнечные электростанции “Арев-2”, “Солар-Фарм”, ЗАО “Севани ЧШШ”, воинская часть и прилегающие газозаправочные станции;

в Тавушской области:

11:00-13:00 село Овк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Благодарное и Катнарат;

в Сюникской области:

09:20-11:30 частично село Ангегакот;

11:00-12:00 город Дастакерт и село Толос;

12:30-13:30 села Нжде и Ахлатян.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

10:00-16:00 жилые дома 93, 93/а на улице Арагаца, частные дома на улицах Кохба, Арагаца, Гарибджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 31, 33, 35 на улице Шинарарнери, 4, 6, 15, 19, 23 на улице Маргаряна, жилые дома 36, 37, 37А, 38, 39 во 2-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 4/1, 6/1, 8/1 в 1-ом Араратском массиве; жилые дома 3, 5, 7, 9, 13 на переулке Бабаджаняна, жилой дом 1 на улице Бабаджаняна, жилые дома 68/4, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4 на улице Худякова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилые дома 56, 57 в кв. “Дурян”, прилегающие частные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-15:00 частные дома 1-10 на 7-ой улице; 69-183 на 11-ой улице; 1-14 на 22-ой улице; 1-40 на 24-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 адрес: улица Чаренца 84 односторонне, жилой дом 23 на улице Ер. Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 121/7-136/3 на улице Верин Антараин, частные дома 1-15 на улице Лер Камсара, частные дома 1-51 на 13-ой улице Канакера, частные дома 129/4, 129/5 на улице Саркавага, жилой дом 84 на улице Дпроци, улицы Арабкира 19, 25, частные дома 14-25 на 27-ой улице и частные дома 1-26 на 21-ой улице Арабкира, 1-43 на улице В. Давтяна;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Ара, Апина, Варданут, Шенаван, Артаван, Арагац, Цахкашен;

в Котайкской области:

10 ։ 00-14 ։ 00 община Алапарс, станция оператора компании “Виваселл-МТС”, насосная станция завода минеральных вод “Бжни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 00-14 ։ 00 села Котайк, Нор-Гюх и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Джрвеж, частично частные дома Джрвежа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10 ։ 00–11:00 население Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 00–12:00 население Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11 ։ 00-16 ։ 00 солнечные электростанции “Энтериа-Шоржа 1”, “Солар 5”, “Рапида”, “Арев 1”;

13 ։ 00-16 ։ 30 улицы Паруйра Севака, Гарегина Нжде, Тиграна Меца, Гардмани, Байрона, Г. Надаряна, Чаренца, Комитаса, Маштоца, Чилингаряннери, Огостоси 23, Септембери 21 в городе Чамбарак; село Ваан, воинская часть, полигон, ЗАО “Севани ЧШШ”, газозаправочные станции и ЗАО “Чамбараки арохчутян кентрон”.

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Антарамут и Ваагни.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180