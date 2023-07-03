Понедельник, 3 Июля 2023 16:40

АрмИнфо. В Ереване 3 июня состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Армении и Индии.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в рамках консультаций заместитель министра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян принял делегацию, возглавляемую начальником отдела внешнеполитического планирования МИД Индии Сумитом Сетом.

В ходе политических консультаций стороны обсудили приоритеты и ключевые задачи внешней политики Армении и Индии, а также основные функции отделов разработки и планирования политики, действующих в министерствах иностранных дел Армении и Индии.

Стороны отметили растущую динамику двусторонних дружественных отношений, обсудили важность армяно- индийских контактов на высоком уровне, активизацию межведомственных связей и повестку политического диалога. Собеседники выразили готовность приложить дополнительные усилия для углубления отношений между государствами.

Был затронут широкий круг вопросов, касающихся международной и региональной безопасности, а также укрепления двусторонних экономических и культурно-образовательных связей, сотрудничества в международных организациях, содействия налаживанию каналов связи между странами.

Сафарян рассказал индийской стороне об агрессивных действиях Азербайджана, продолжающиеся по сей день, и которые угрожают стабильности и миру на Южном Кавказе. Была подчеркнута важность скорейшего преодоления гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Лачинского коридора.