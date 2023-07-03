Понедельник, 3 Июля 2023 16:25

АрмИнфо. Глава Управления по координации санкций Государственного департамента США, посол Джеймс О'Брайен, глава Главного управления экономики, науки и технологий, по делам Содружества и развития МИД Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кумар Айер 29-30 июня находились в Ереване.

Как сообщает пресс-служба посольства США в РА, цель визита - выразить признательность за приверженность Армении предотвращению обхода от санкций.

<Их визиту предшествовал визит специального представителя Европейского Союза по реализации санкций Дэвида О'Салливана. Айер и посол О'Брайен встретились с государственными чиновниками и представителями частного сектора>, - добавили в посольстве США в РА.