Понедельник, 3 Июля 2023 15:38

АрмИнфо. Пресс-секретарь главы кабмина РА Назели Багдасарян опровергла информацию о том, что власти Армении перестали общаться с коллегами из Арцаха.

<В последние дни в различных СМИ муссируются сведения о том, что власти Армении на всех уровнях прекратили свои контакты с коллегами из Нагорного Карабаха.

Более того, отмечается, что гуманитарный кризис, возникший в результате блокирования Лачинского коридора, вне повестки Правительства Армении.

В связи с данным утверждением, не имеющим отношения с реальностью, считаем важным отметить, что премьер-министр Никол Пашинян неоднократно упоминал о своих интенсивных ежедневных контактах с Араиком Арутюняном. В публичных выступлениях и в различных форматах и президент Нагорного Карабаха это подтверждал.

Хотим еще раз напомнить, что в конце 2022 года с целью управления гуманитарным кризисом и поддержки народа Нагорного Карабаха в связи с блокадой Лачинского коридора была сформирована рабочая группа под руководством вице-премьера Правительства Армении Тиграна Хачатряна, задачей которой является осуществление мониторинга по части гуманитарных вопросов с властями Нагорного Карабаха и оказание необходимой срочной поддержки, в том числе с помощью международных организаций.

В состав рабочей группы входят министры здравоохранения, труда и социальных вопросов, территориального управления и инфраструктур, экономики, а также представители других государственных ведомств>, - на своей странице в Facebook написала Назели Багдасарян.