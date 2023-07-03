Понедельник, 3 Июля 2023 15:21

АрмИнфо. В армянском городе Мартуни состоялась церемония открытия сквера в память о героях, погибших в 44- дневной войне в Арцахе. Об этом сообщает администрация Гегаркуникской области Армении.

Согласно источнику, в церемонии открытия сквера, который построен во дворе начальной школы №1, приняли участие губернатор области Карен Саркисян, руководитель городской общины Ованес Овеян, директора школ города Мартуни, руководители силовых структур, военнослужащие, родители и родственники героев из Мартуни, погибших в 44-дневной войне. Авторами инициативы выступили директор начальной школы №1 города Мартуни Анжела Петросян. Отдельные меценаты из Мартуна различными способами поддержали проект.

В сквере установлены памятные камни с фотографиями восьми солдат срочной службы и контрактников из Мартуни - Арама Абрамяна, Арега Мкртчяна, Артема Егояна, Дереника Оганяна, Эдмона Оганисяна, Айка Мкртчяна, Шанта Товмасяна и Рубена Гулеяна, погибших в 44-дневной войне.

В своем выступлении губернатор области Карен Саркисян отметил, что строительство сквера еще раз доказывает, что никто не забыт и ничто не забыто. <Сегодня мы стоим на пути построения будущего нашей страны, и каждый из нас на своем месте старается внести свой вклад в строительство страны, о которой мечтали наши храбрые ребята. Уверен, что эти и подобные им скверы послужат уголком патриотического воспитания нынешнего и будущих поколений>, - сказал губернатор.