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АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Жанна Андреасян 3 июля приняла посла Исламской Республики Иран в РА Аббаса Бадахшана Зохури, завершающего свою миссию в РА.
Как передает пресс-служба МОНКС, министр, приветствуя посла, поблагодарил его за усилия по укреплению армяно-иранских отношений и повышению эффективности сотрудничества в период его пребывания в должности и пожелала успехов в дальнейшей работе.
В ходе встречи Жанна Андреасян подтвердила готовность Министерства и впредь содействовать развитию и углублению армяно-иранских дружественных отношений в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи.
Говоря о совместно реализуемых программах, министр особо подчеркнула важность поддержки Ираном расширения программы углубленного изучения
персидского языка в государственных учебных заведениях РА, что способствует повышению эффективности преподавания его в школах.
Подтвердив готовность к продолжению совместных программ, министр рассказала о преемственности и развитии существующих программ.
Выразив признательность за прием, посол подчеркнул, что иранская сторона готова к расширению направлений сотрудничества с Арменией, особенно сотрудничество в сферах образования и культуры.
Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим укреплением отношений между Арменией и Ираном в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи, расширением и развитием повестки дня сотрудничества по различным направлениям.
|Симонян: Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям и будет и впредь делать все возможное для безопасности и мира в регионе
|Президент Армении и делегация Ассамблеи обсудили вызовы и угрозы, стоящие перед страной
|Сертификат о сейсмическом микрорайонировании города Аркадаг как знак глубокого признания армяно-туркменской дружбы
|Союз журналистов Армении решительно осуждает случай умышленного воспрепятствования работе журналистов в ВСС РА без достаточных на то оснований
|Араик Арутюнян призвал быть готовым к любому развитию ситуации и заверил, что власти Арцаха не подвергаются давлению со стороны Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Замглавы МИД Армении рассказал коллеге из Индии об азербайджанской агрессии
|В посольстве США в РА рассказали о целях и итогах визита О Брайена в Ереван
|Сыну члена НДП грозит уголовная ответственность за оскорбление премьера Армении
|Ереван не прекращал контакты со Степанакертом - Пресс-секретарь Пашиняна опровергла сообщения СМИ
|В армянском городе Мартуни состоялась церемония открытия сквера в память о героях, погибших в 44- дневной войне в Арцахе
|Усилия Еревана и Минска по укреплению сотрудничества отвечают интересам двух стран - Пашинян
|Посол ИРИ: иранская сторона готова к расширению сфер сотрудничества с Арменией
|В Азербайджане стартовал постановочный суд над похищенными армянскими военнослужащими
|В Дилижане завершился масштабный велосипедный турнир с участием зарубежных спортсменов
|Происходящие в правовой системе Армении процессы очень тревожны с точки зрения демократии - депутат
|В МИД Армении рассказали об ожиданиях от испанского председательства в Совете ЕС
|Омбудсмен Арцаха развеял очередную дезинформацию вражеской стороны, направленную на подготовку почвы для новой агрессии
|Рубен Варданян: Ответственность за сегодняшние проблемы Арцаха лежит только на одном человеке
|Секретарь Совета безопасности Армении посетит с рабочим визитом Вашингтон
|Зарплатные карты IDBank-а отныне на более выгодных условиях
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Ереване
|Погибшие в результате очередной азербайджанской агрессии в Арцахе военнослужащие будут захоронены в военном пантеоне Ераблур
|Президент Арцаха провел совещание по вопросам внутренней и внешней безопасности
|Никол Пашинян: Лучшим проявлением развивающихся связей между Арменией и Канадой является предстоящее открытие Посольства Канады в Ереване
|Центр креативных технологий ТУМО откроется в ряде японских городов
|Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
|Генпрокурор Армении с коллегами из Евроюста, стран ЕС и Международной ассоциации прокуроров обсудила расширение сотрудничества
|Замглавы МИД Армении и глава Офиса по координации санкций Госдепа США обсудили армяно-американское экономическое взаимодействие
|Пашинян провел заседание Совбеза
|Франция, Германия, Португалия, Израиль и Великобритания представили свои программы в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Горнодобывающая компания не уплатила особо крупные налоги и сборы - СК
|Замглавы МИД Армении представил польской делегации процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Прокуратуры Армении и Италии расширят сотрудничество для повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностью
|Вице-премьер: Армения ценит усилия США в направлении установления стабильного мира на Южном Кавказе
|Армянские таможенники обнаружили в желудке гражданина Бразилии 1216 граммов кокаина на сумму в $300 тысяч
|Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Румынией - Пашинян
|Позиции Армении и Азербайджана по некоторым ключевым вопросам двусторонних отношений требуют дальнейшей работы - МИД РА
|В Госдепе США рассчитывают на достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшие недели и месяцы
|Министр обороны РА: военный университет должен стать таким учебным заведением, в котором у молодежи из других стран будет мечта учиться в нем
|МИД Азербайджана вновь нервно отреагировало на заявления Пашиняна
|Премьер РА и представитель Госдепа США обсудили региональные и международные процессы
|ВС Азербайджана обстреляли комбайн, выполнявший сельхозработы в арцахском селе
|Глава Офиса по координации санкций Госдепа США с премьер-министром Армении обсудит вопросы сотрудничества в рамках антироссийских санкций
|Осенью текущего года Армению посетит министр культуры Франции
|Moody`s подтвердил рейтинг Америабанка на уровне Ba3 и улучшил прогноз на
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В КМ СЕ обсудили ситуацию в зоне Лачинского коридора
|Moody`s повысило рейтинг Ардшинбанка, отметив высокие показатели эффективности и уровня достаточности капитала
|Гражданская миссия наблюдателей ЕС осуществляет ежедневное патрулирование границы на территории Армении
|Общественному движению Арцаха неприемлемы подходы, предполагающие разговор с Азербайджаном на их условиях
|Омбудсмен Армении призвала своего азербайджанского коллегу к сотрудничеству, ответа пока нет
|Омбудсмен: у Ашотяна нет претензий к условиям его содержания, его озабоченность обусловлена самим уголовным делом, возбужденным против него
|С 30 июня МЧС Армении прекратит свое существование
|Moody`s повысило рейтинг Конверс Банка и улучшило прогноз на "Стабильный"
|Боб Менендес: США будут твердо поддерживать мир в регионе
|Провокация Баку 27 июня в Арцахе нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира - Пашинян
|АО Арцаха опровергает сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Депутат НС РА: Если Арцах падет, то конец армянской действительности будет лишь вопросом времени
|Сердар Бердымухаммедов в торжественной обстановке открыл новопостроенный <умный город> Аркадаг
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