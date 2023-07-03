Понедельник, 3 Июля 2023 13:20

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Жанна Андреасян 3 июля приняла посла Исламской Республики Иран в РА Аббаса Бадахшана Зохури, завершающего свою миссию в РА.

Как передает пресс-служба МОНКС, министр, приветствуя посла, поблагодарил его за усилия по укреплению армяно-иранских отношений и повышению эффективности сотрудничества в период его пребывания в должности и пожелала успехов в дальнейшей работе.

В ходе встречи Жанна Андреасян подтвердила готовность Министерства и впредь содействовать развитию и углублению армяно-иранских дружественных отношений в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи.

Говоря о совместно реализуемых программах, министр особо подчеркнула важность поддержки Ираном расширения программы углубленного изучения

персидского языка в государственных учебных заведениях РА, что способствует повышению эффективности преподавания его в школах.

Подтвердив готовность к продолжению совместных программ, министр рассказала о преемственности и развитии существующих программ.

Выразив признательность за прием, посол подчеркнул, что иранская сторона готова к расширению направлений сотрудничества с Арменией, особенно сотрудничество в сферах образования и культуры.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим укреплением отношений между Арменией и Ираном в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи, расширением и развитием повестки дня сотрудничества по различным направлениям.