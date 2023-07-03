Понедельник, 3 Июля 2023 12:53

АрмИнфо. Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям начался постановочный суд над армянскими военнослужащими Овакимян Арутюном Юриковичем и Казарян Кареном Ашотовичем, которые были похищены ВС Азербайджана в Сюникоской области.

Армянские военнослужащие Артур Овакимян и Карен Казарян были похищены с межпозиционной дороги, при доставке продовольствия на боевые позиции в Сюникской области РА 26 мая. Псевдоазербайджанское правосудие инкриминируем им "нарушение государственной границы Азербайджанской Республики и совершением иных противоправных действий, правда не говорится какие.

В ходе постановочного судебного процесса было объявлено, что армянские военнопленные обеспечены переводчиком и адвокатом за счет государства.