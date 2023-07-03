Arminfo.info



 Понедельник, 3 Июля 2023 12:53
Марианна Мкртчян

В Азербайджане стартовал постановочный суд над похищенными армянскими военнослужащими

В Азербайджане стартовал постановочный суд над похищенными армянскими военнослужащими

АрмИнфо. Сегодня в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям начался  постановочный суд над армянскими военнослужащими Овакимян Арутюном Юриковичем и Казарян Кареном Ашотовичем, которые были похищены ВС Азербайджана в Сюникоской области.

Армянские военнослужащие Артур Овакимян и Карен Казарян были похищены с межпозиционной дороги, при доставке продовольствия на боевые позиции в Сюникской области РА 26 мая. Псевдоазербайджанское правосудие инкриминируем им "нарушение государственной границы Азербайджанской Республики и совершением иных противоправных действий, правда не говорится какие.

В ходе постановочного судебного процесса было объявлено, что армянские военнопленные обеспечены переводчиком и адвокатом за счет государства. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Симонян: Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям и будет и впредь делать все возможное для безопасности и мира в регионеСимонян: Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям и будет и впредь делать все возможное для безопасности и мира в регионе
Президент Армении и делегация Ассамблеи обсудили вызовы и угрозы, стоящие перед странойПрезидент Армении и делегация Ассамблеи обсудили вызовы и угрозы, стоящие перед страной
Сертификат о сейсмическом микрорайонировании города Аркадаг как знак глубокого признания армяно-туркменской дружбыСертификат о сейсмическом микрорайонировании города Аркадаг как знак глубокого признания армяно-туркменской дружбы
Союз журналистов Армении решительно осуждает случай умышленного воспрепятствования работе журналистов в ВСС РА без достаточных на то основанийСоюз журналистов Армении решительно осуждает случай умышленного воспрепятствования работе журналистов в ВСС РА без достаточных на то оснований
Араик Арутюнян призвал быть готовым к любому развитию ситуации и заверил, что власти Арцаха не подвергаются давлению со стороны АрменииАраик Арутюнян призвал быть готовым к любому развитию ситуации и заверил, что власти Арцаха не подвергаются давлению со стороны Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Замглавы МИД Армении рассказал коллеге из Индии об азербайджанской агрессииЗамглавы МИД Армении рассказал коллеге из Индии об азербайджанской агрессии
В посольстве США в РА рассказали о целях и итогах визита  О Брайена в ЕреванВ посольстве США в РА рассказали о целях и итогах визита  О Брайена в Ереван
Сыну члена НДП грозит уголовная ответственность за оскорбление премьера АрменииСыну члена НДП грозит уголовная ответственность за оскорбление премьера Армении
Ереван не прекращал контакты со Степанакертом - Пресс-секретарь Пашиняна опровергла сообщения СМИЕреван не прекращал контакты со Степанакертом - Пресс-секретарь Пашиняна опровергла сообщения СМИ
В армянском городе Мартуни состоялась церемония открытия сквера в память о героях, погибших в 44- дневной войне в Арцахе
Усилия Еревана и Минска по укреплению сотрудничества отвечают интересам двух стран - ПашинянУсилия Еревана и Минска по укреплению сотрудничества отвечают интересам двух стран - Пашинян
Посол ИРИ: иранская сторона готова к расширению сфер сотрудничества с АрмениейПосол ИРИ: иранская сторона готова к расширению сфер сотрудничества с Арменией
В Азербайджане стартовал постановочный суд над похищенными армянскими военнослужащимиВ Азербайджане стартовал постановочный суд над похищенными армянскими военнослужащими
В Дилижане завершился масштабный велосипедный турнир с участием зарубежных спортсменовВ Дилижане завершился масштабный велосипедный турнир с участием зарубежных спортсменов
Происходящие в правовой системе Армении процессы очень тревожны с точки зрения демократии - депутатПроисходящие в правовой системе Армении процессы очень тревожны с точки зрения демократии - депутат
В МИД Армении рассказали об ожиданиях от испанского председательства в Совете ЕСВ МИД Армении рассказали об ожиданиях от испанского председательства в Совете ЕС
Омбудсмен Арцаха развеял очередную дезинформацию вражеской стороны, направленную на подготовку почвы для новой агрессииОмбудсмен Арцаха развеял очередную дезинформацию вражеской стороны, направленную на подготовку почвы для новой агрессии
Рубен Варданян: Ответственность за сегодняшние проблемы Арцаха лежит только на одном человекеРубен Варданян: Ответственность за сегодняшние проблемы Арцаха лежит только на одном человеке
Секретарь Совета безопасности Армении посетит с рабочим визитом ВашингтонСекретарь Совета безопасности Армении посетит с рабочим визитом Вашингтон
Зарплатные карты IDBank-а отныне на более выгодных условияхЗарплатные карты IDBank-а отныне на более выгодных условиях
Осенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в ЕреванеОсенняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Ереване
Погибшие в результате очередной азербайджанской агрессии в Арцахе военнослужащие будут захоронены в военном пантеоне ЕраблурПогибшие в результате очередной азербайджанской агрессии в Арцахе военнослужащие будут захоронены в военном пантеоне Ераблур
Президент Арцаха провел совещание по вопросам внутренней и внешней безопасностиПрезидент Арцаха провел совещание по вопросам внутренней и внешней безопасности
Никол Пашинян: Лучшим проявлением развивающихся связей между Арменией и Канадой является предстоящее открытие Посольства Канады в ЕреванеНикол Пашинян: Лучшим проявлением развивающихся связей между Арменией и Канадой является предстоящее открытие Посольства Канады в Ереване
Центр креативных технологий ТУМО откроется в ряде японских городовЦентр креативных технологий ТУМО откроется в ряде японских городов
Представители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и ЛондономПредставители МИД Армении и Соединенного Королевства подчеркнули важность практических мер для начала стратегического диалога между Ереваном и Лондоном
Генпрокурор Армении с коллегами из Евроюста, стран ЕС и Международной ассоциации прокуроров обсудила расширение сотрудничестваГенпрокурор Армении с коллегами из Евроюста, стран ЕС и Международной ассоциации прокуроров обсудила расширение сотрудничества
Замглавы МИД Армении и глава Офиса по координации санкций Госдепа США обсудили армяно-американское экономическое взаимодействиеЗамглавы МИД Армении и глава Офиса по координации санкций Госдепа США обсудили армяно-американское экономическое взаимодействие
Пашинян провел заседание СовбезаПашинян провел заседание Совбеза
Франция, Германия, Португалия, Израиль и Великобритания представили свои программы в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>Франция, Германия, Португалия, Израиль и Великобритания представили свои программы в рамках кинофестиваля <Золотой абрикос>
Горнодобывающая компания не уплатила особо крупные налоги и сборы - СКГорнодобывающая компания не уплатила особо крупные налоги и сборы - СК
Замглавы МИД Армении представил польской делегации процесс нормализации армяно- азербайджанских отношенийЗамглавы МИД Армении представил польской делегации процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
Прокуратуры Армении и Италии расширят сотрудничество для повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностьюПрокуратуры Армении и Италии расширят сотрудничество для повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностью
Вице-премьер: Армения ценит усилия США в направлении установления стабильного мира на Южном КавказеВице-премьер: Армения ценит усилия США в направлении установления стабильного мира на Южном Кавказе
Армянские таможенники обнаружили в желудке гражданина Бразилии 1216 граммов кокаина на сумму в $300 тысячАрмянские таможенники обнаружили в желудке гражданина Бразилии 1216 граммов кокаина на сумму в $300 тысяч
Армения придает большое значение развитию сотрудничества с Румынией - ПашинянАрмения придает большое значение развитию сотрудничества с Румынией - Пашинян
Позиции Армении и Азербайджана по некоторым ключевым вопросам двусторонних отношений требуют дальнейшей работы - МИД РАПозиции Армении и Азербайджана по некоторым ключевым вопросам двусторонних отношений требуют дальнейшей работы - МИД РА
В Госдепе США рассчитывают на достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшие недели и месяцыВ Госдепе США рассчитывают на достижение соглашения между Арменией и Азербайджаном в ближайшие недели и месяцы
Министр обороны РА: военный университет должен стать таким учебным заведением, в котором у молодежи из других стран будет мечта учиться в немМинистр обороны РА: военный университет должен стать таким учебным заведением, в котором у молодежи из других стран будет мечта учиться в нем
МИД Азербайджана вновь нервно отреагировало на заявления ПашинянаМИД Азербайджана вновь нервно отреагировало на заявления Пашиняна
Премьер РА и представитель Госдепа США обсудили региональные и международные процессыПремьер РА и представитель Госдепа США обсудили региональные и международные процессы
ВС Азербайджана обстреляли комбайн, выполнявший сельхозработы в арцахском селеВС Азербайджана обстреляли комбайн, выполнявший сельхозработы в арцахском селе
Глава Офиса по координации санкций Госдепа США с премьер-министром Армении обсудит вопросы сотрудничества в рамках антироссийских санкцийГлава Офиса по координации санкций Госдепа США с премьер-министром Армении обсудит вопросы сотрудничества в рамках антироссийских санкций
Осенью текущего года Армению посетит министр культуры ФранцииОсенью текущего года Армению посетит министр культуры Франции
Moody`s подтвердил рейтинг Америабанка на уровне Ba3 и улучшил прогноз на <Cтабильный>Moody`s подтвердил рейтинг Америабанка на уровне Ba3 и улучшил прогноз на
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
В КМ СЕ обсудили ситуацию в зоне Лачинского коридораВ КМ СЕ обсудили ситуацию в зоне Лачинского коридора
Moody`s повысило рейтинг Ардшинбанка, отметив высокие показатели эффективности и уровня достаточности капиталаMoody`s повысило рейтинг Ардшинбанка, отметив высокие показатели эффективности и уровня достаточности капитала
Гражданская миссия наблюдателей ЕС осуществляет ежедневное патрулирование границы на территории АрменииГражданская миссия наблюдателей ЕС осуществляет ежедневное патрулирование границы на территории Армении
Общественному движению Арцаха неприемлемы подходы, предполагающие разговор с Азербайджаном на их условияхОбщественному движению Арцаха неприемлемы подходы, предполагающие разговор с Азербайджаном на их условиях
Омбудсмен Армении призвала своего азербайджанского коллегу к сотрудничеству, ответа пока нет Омбудсмен Армении призвала своего азербайджанского коллегу к сотрудничеству, ответа пока нет 
Омбудсмен:  у Ашотяна нет претензий к условиям его содержания, его озабоченность обусловлена самим уголовным делом, возбужденным против негоОмбудсмен:  у Ашотяна нет претензий к условиям его содержания, его озабоченность обусловлена самим уголовным делом, возбужденным против него
С 30 июня МЧС Армении прекратит свое существованиеС 30 июня МЧС Армении прекратит свое существование
Moody`s повысило рейтинг Конверс Банка и улучшило прогноз на Moody`s повысило рейтинг Конверс Банка и улучшило прогноз на "Стабильный"
Боб Менендес: США  будут твердо поддерживать мир в регионеБоб Менендес: США  будут твердо поддерживать мир в регионе
Провокация Баку 27 июня в Арцахе нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира - ПашинянПровокация Баку 27 июня в Арцахе нацелена на нивелирование усилий Армении по установлению мира - Пашинян
АО Арцаха опровергает сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций   АО Арцаха опровергает сообщение МО Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций   
Депутат НС РА: Если Арцах падет, то конец армянской действительности будет лишь вопросом времениДепутат НС РА: Если Арцах падет, то конец армянской действительности будет лишь вопросом времени
Сердар Бердымухаммедов в торжественной обстановке открыл новопостроенный <умный город> АркадагСердар Бердымухаммедов в торжественной обстановке открыл новопостроенный <умный город> Аркадаг
Читать больше



Эксперты
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Шушаник Асатрян: Шушаник Асатрян: "То, что я не могу сказать словами - превращаю в кадр, то что выходит за пределы визуального - становится литературой"
Эксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпалаЭксперт: московская платформа встреч лидеров Армении и Азербайджана себя исчерпала
Эксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблемЭксперт: Армении следует воспользоваться западным треком при решении имеющихся проблем
Читать больше
Комментируемые
Ашотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 годаАшотян убежден: Армянский народ мог избежать затяжной и кровопролитной войны осени 2020 года
Мнение: Цель Мнение: Цель "революции" 2018 года - заполучить несоразмерные уступки по Карабаху от самой Армении и сделать Южный Кавказ плацдармом для атак на Иран и Россию
Докладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в АрцахеДокладчики ПАСЕ по Азербайджану коснулись ситуации в регионе и деятельности РМК в Арцахе
Баронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнаниеБаронесса Кокс предостерегает Арцах: Последствием принятия нацией ложного чувства мира будет потеря родины и изгнание
Если Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан ОсканянЕсли Пашинян подпишет то, о чем заявил на словах, это станет национальной трагедией для армянского народа - Вардан Осканян
Посол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спортаПосол США отметила широкие возможности для развития сотрудничества с Арменией в сфере образования, науки, культуры и спорта
Шарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решенияШарль Мишель: раны более чем 30-летнего конфликта заживают не сразу, нужны смелые решения
АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»АраратБанк презентовал фильм о самопознании «Воля к вставанию с колен»
С 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗС 1 сентября дороги Еревана окончательно простятся с микроавтобусами марки ГАЗ
В Армении создается новое движение <Мать Армения>В Армении создается новое движение <Мать Армения>
Эрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравилЭрдоган выиграл выборы. Пашинян его поздравил
<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян<От кого вы хотите получить Кадастровый сертификат, от Алиева?> - вопрошает у власти Агван Варданян
Политик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родинуПолитик: народ должен преодолеть себя и вернуть свое право на государственность и родину
Перед Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РАПеред Пашиняном стоят 2 юридических препятствия для признания Арцаха частью Азербайджана - Левон Зурабян продолжает разоблачать ложь премьера РА
Депутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагуДепутат: у армянского народа есть всего 5-6 месяцев для предотвращения процесса сдачи Армении врагу